英超熱話︱哥迪奧拿為曼城金錢足球平反　「利物浦曼聯也曾這樣」

撰文：袁志浩
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曼城領隊哥迪奧拿早前直言全英國都支持利物浦奪冠，他繼續質疑「藍月亮」被針對，坦言難洗「金錢足球」形象，但指出其實球隊投資幅度，跟過往的利物浦及曼聯沒太大分別。

曼城5：1大勝狼隊，繼續主導英超爭標形勢。不過，哥迪奧拿仍為一件事煩惱，他早前曾經說過，覺得全個英國都不支持曼城奪冠，世界與曼城為敵。他直言：「所有人都支持利物浦！」

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夏蘭特下季來投，迪布尼暫時擔當「神鋒」的角色。（Getty Images）

「藍月亮」日前公布從多蒙特羅致21歲神鋒夏蘭特，雖然付出的解約金遠低於傳聞中的7500萬歐元，但有指夏蘭特周薪將高達45萬歐元，再度引來球迷批評曼城「用錢買冠軍」、「大踢金錢足球」等。

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哥迪奧拿繼續覺得曼城被全世界針對。（Getty Images）

的而且確，自從阿聯酋王室成員蒙蘇在2008年入主後，曼城在轉會市場豪花超過20億歐元，現時全隊球員加盟時的轉會費亦高達10.5億歐元。

可是哥迪奧拿認為，現在的曼城跟過往的利物浦及曼聯相比，投資幅度及「統治力」其實不相伯仲，「70至80年代的利物浦，費格遜時期的曼聯，誰花更多錢？是那時候的諾域治（花更多）嗎？是李斯特城（花更多）嗎？不是，利物浦及曼聯所花的金錢（多得）完全不一樣。」

哥迪奧拿費格遜時期的曼聯，投資跟統治力跟現在的曼城無太大分別。（Getty Images）

哥迪奧拿質疑曼城被外界針對，再舉一例，「當我們把Etihad（阿提哈德航空，曼城贊助商）放在球衣胸口，人們會說錢付得太多了（overpaid），但現在曼聯及利物浦（球衣胸口贊助）收得比我們更多，可能是因為他們踢得好、CEO談生意很厲害，或是因為資金是從美國來得等等，其他人都覺得沒有問題。」

據指，曼城跟阿提哈德航空的多年贊助合約，價值約7800萬歐元，比利物浦跟渣打銀行年初續約時的近9300萬歐元少；而曼聯跟遠端控制軟體TeamViewer的5年合同，更高達2.7億歐元。

哥帥認為，短時間內難以扭轉球迷對曼城的負面形象，「這不會改變的，即使經過一段長時間後也不會，這就是現實。我們唯一可以控制的，就是在場上做好自己。」

曼城去年收購阿士東維拉中場基亞利殊，轉會費高達一億鎊。（Getty Images）
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