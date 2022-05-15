英超轉會︱坦赫格以簡迪為曼聯重建頭號目標　哥帥再次出手搶迪莊

轉會市場周末爆出重磅消息，英國《鏡報》獨家報道，曼聯下任領隊坦赫格（Erik ten Hag）着手為紅魔鬼重建，一切由收購車路士中場尼高路簡迪（N'Golo Kante）開始云云。

早前不少報道指，曼聯看中的四大星級中場目標已先後拒絕來投，坦赫格於是轉移視線到昔日阿積士愛徒法蘭基迪莊身上。可是曼城同樣看中迪莊，周日（15日）竟傳出曼聯有意到車路士搶人。



車路士中場尼高路簡迪盛傳獲曼聯看中。（Getty Images）

覆蓋球場能力極強的簡迪，與車路士的合約只餘下最後一年，根據《鏡報》報道稱，「坦赫格相信簡迪仍具備能力、經驗與飢渴感，來季協助陣中一班年輕球員。」

31歲的簡迪，2016年為李斯特城贏得英超冠軍後數星期，以3200萬英鎊轉投車路士。隨即在翌季助藍軍重奪英超，是繼名將簡東拿後，首位能夠分別效力兩支不同球隊連續兩季英超封王的球員，二人恰巧同是法國籍。

坦赫格銳意提升曼聯中場活力。（Getty Images）

坦赫格銳意提升曼聯中場活力

由於車路士易主，來季預料將會大換血，曼聯內部相信簡迪是有機會到手的收購人物。

坦赫格認為曼聯中場需要動一場「大手術」，提升活力、判斷力和競爭力。曼聯盛傳看中的四大目標：迪格蘭賴斯、加雲菲臘斯、比寧咸和米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）分別以不同原因，均已拒絕來投，坦Sir轉移向舊部下法蘭基迪莊埋手。

法蘭基迪莊來季會效力哪支球隊？（Getty Images）

哥帥勢再出手搶迪莊

迪莊在巴塞雖過得不錯，但球會陷入嚴重財困，作為隊中僅有轉售價值與人工高企的星將，命運實在不由自主。這位荷蘭球星不乏追求者，曼聯有意收購，先要問過曼城與哥迪奧拿一關。哥帥早在2019年已看中迪莊，當時爭輸予巴塞，如今再有機會出手，坦赫格的私人交情未必勝得過曼城的條件與前景。

日前已有傳，迪莊因為想踢歐聯，已預備拒絕加盟曼聯以及與坦赫格再次共事的機會。英國《太陽報》消息指，迪莊打算放棄追討巴塞的600萬英鎊欠薪，靜待加盟曼城。西班牙《體育報》宣稱，曼城的確有意出手，惟巴塞索價高達1億歐元（8400萬英鎊），藍月亮不會考慮。

費蘭甸奴離隊在即，曼城中場現空缺，卻不是非迪莊不可，畢竟球隊中前場人才鼎盛，增兵並不急在一時。正如上季阿古路離隊，曼城買不成哈利卡尼後，未有買正前鋒，不時改踢無鋒陣攻力未受影響，等待一季才買入艾寧夏蘭特。之前有傳巴塞想拿迪莊交換史達寧。