英超︱列斯聯補時搶回1分隨時成護級關鍵　反超前般尼護級未絕望

今季英超護級戰分分鐘較爭標鬥得更燦爛，隨着愛華頓近仗連勝近乎「上岸」，最大機會降班只剩下列斯聯與般尼兩隊，當中以多踢一場的列斯聯形勢更差。

今周主場對白禮頓，他們甚至一度失救——上半場21分鐘落後0：1，艾蘭路主場球迷鴉雀無聲，所有人心知不妙。



列斯聯對白禮頓上半場先落後，主場球迷心知不妙，各人一臉凝重。（Getty Images）

列斯聯賽前排第18位，36戰累積34分，與第17位的般尼分數相同，卻不止多踢一場，得失球差也落後19球，形勢相當不妙。

周日頭場般尼力戰0：1僅負熱刺，列斯聯要自救，必須搶分。面對今季時有佳作的白禮頓，21分鐘已失守——韋碧克為白禮頓開紀錄。

韋碧克上半場的入球，一度令列斯聯絕望。（Getty Images）

列斯聯即使全力搶攻，18次攻門全數無功而還，隨比賽時間所餘無幾，球迷愈來愈沮喪，由失望變絕望，開始高唱德高望重前任領隊比爾沙的名字，又向着班主持有的董事包廂位置高叫：「辭退董事局」（sack the board）。

不過戰至完場前的補時階段，比賽出現戲劇性發展——列斯聯守將史杜爾克（Pascal Struijk）92分鐘頭槌破網，為列斯聯扳平1：1。列斯聯全場職球員和球迷一起瘋狂慶祝。

列斯聯守將史杜爾克92分鐘頭槌破網，為列斯聯扳平，主隊職球員和球迷一起瘋狂慶祝。（Getty Images）

1分看似微不足道，對絕望的列斯聯而言，卻是逃出生天的一線生機。這1分幫助他們暫時脫離降班區，37戰累積35分，以1分之差反超前般尼，護級仍未絕望。

般尼餘下兩仗都不易踢，周四深夜先要作客阿士東維拉，5月22日煞科戰主場對手是下半季脫胎換骨的紐卡素。即使較列斯聯多一場在手，搶分把握仍是難料。列斯聯在煞科戰須作客賓福特。