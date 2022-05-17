英超｜曼聯操練衝突事件　網民全猜錯涉事球員　英媒披露五大提示

英國《太陽報》報道，曼聯上周四的訓練中，有兩名一隊球員發生衝突，導致操練提早結束。連日來，曼聯球迷紛紛競猜涉事球員身分，但英國《曼徹斯特晚報》指Twitter網民都猜錯了，並披露更多提示。



《曼徹斯特晚報》撰文表示，不會公開涉事球員身分，但披露多幾項提示。首先，這兩人無可置疑是全心全意貢獻曼聯的球員。其次，兩人的年齡差距很大。第三，他們今季的表現都得到球迷的支持。第四，兩人的國籍及母語都不同。第五，其中一名涉事球員很斯文，不是以粗野而聞名，並有奉獻精神及良好心理質素。

傳曼聯上周四操練時有兩位球員衝突。（資料圖片/Getty Images）

《曼晚》報道稱，Twitter上的網民都猜錯了，並指網民將他們認為今季表現不佳的球員套入衝突事件之中。根據報道的提示，哈利馬古尼、拉舒福特兩位今季被球迷「插到飛起」的球員，相信沒有參與衝突。

英超︱傳曼聯兩將操練起衝突隊友也驚愕 蘭歷克果斷下令一件事

《曼晚》雖然沒有披露涉事球員的身分，但披露了更多提示。（資料圖片/Getty Images）

上周《太陽報》指，兩名一隊球員在訓練時激烈爭吵，需要由隊友制止及分開。報道稱，看守領隊蘭歷克目擊整個情況，他下令兩名球員返入更衣室，並將該節訓練提早結束。