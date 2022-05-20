英超｜煞科戰送分有誘因？若利物浦封王　狼隊可袋數百萬鎊

利物浦在英超煞科日主場對狼隊，如果他們贏波而同時曼城對阿士東維拉失分的話，便可以後上贏得今季聯賽冠軍。英國《每日郵報》披露，利物浦前鋒迪亞高祖達在2020年從狼隊加盟的轉會條款中指，若果利物浦贏得英超，須向狼隊支付多數百萬鎊，令人懷疑今場狼隊的戰意。



利物浦周中擊敗修咸頓，將英超冠軍的懸念帶到最後一場。（Getty Images）

利物浦在周中擊敗修咸頓後，37戰得89分，排名次席，落後90分的曼城。利物浦爭標形勢被動，若要奪冠，不但要在最後一戰全力爭勝，還要寄望曼城在最後一場失分。在英超煞科日，利物浦會在主場對狼隊，曼城就在主場對阿士東維拉。故此，狼隊對這場比賽的取態，將影響今季英超冠軍的歸屬。

狼隊最後一場聯賽作客利物浦。（Getty Images）

《每日郵報》報道稱，若果利物浦贏得冠軍，狼隊都有錢分！狼隊在2020年將葡萄牙前鋒迪亞高祖達售予利物浦，轉會費最高可達4500萬鎊。報道指，利物浦兩年前只需付400萬鎊「首期」，餘下尾數視乎球員及球會表現而定。至今利物浦共付了約1700萬鎊；若果祖達能為利物浦贏得英超，狼隊就可以收多幾百萬鎊轉會費。

若果祖達為利物浦贏得英超冠軍，利物浦要向狼隊多付數百萬鎊。（Getty Images）

如果利物浦贏波並奪得英超冠軍，狼隊輸波也有幾百萬鎊收，令人懷疑狼隊今仗會否盡力而戰。然而，利物浦贏不贏到冠軍，也不是狼隊「話晒事」，還要曼城失分。再者，狼隊也有贏波誘因，因為若果輸波，獎金收入可能少440萬鎊。

狼隊現以51分排第8位，肯定無法上前7位爭歐洲賽資格，他們最多只能以第8位完成，而最差的情況是被李斯特城及白禮頓超越，跌到第10位。英超獎金每位相差220萬鎊，今仗狼隊輸波，有可能由第8位變第10，變相跌了440萬鎊。