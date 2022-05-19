英超｜謝拉特隨時主宰默郡雙雄命運　維拉一項紀錄難助利物浦

英超進入尾聲，冠軍﹑「爭四」及護級仍有懸念。早已上岸的阿士東維拉今晚（19日）深夜及周日煞科戰分別對般尼及曼城，兩仗戰果也會影響「默郡雙雄」的形勢，主帥謝拉特直言無論如何也會全力爭勝。



英超「默郡雙雄」利物浦及愛華頓依然各有所求，紅軍力追曼城的榜首位置；「拖肥」則希望早日脫離降班區域。

由利物浦「神奇隊長」謝拉特（Steven Gerrard）領軍的阿士東維拉，未來兩仗先後鬥般尼及曼城，隨時能夠主宰兩支默郡球隊的命運。

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利物浦要後上奪冠，必須要維拉的幫手。（Getty Images）

力爭護級的愛華頓暫時排第16位，領先第18位的般尼2分。餘下兩場聯賽，只要今輪擊敗水晶宮，「拖肥」便可提早上岸；一旦愛華頓落敗，般尼對維拉又失分的話，「拖肥」依然有優勢。

利物浦暫時以89分排聯賽榜次席，以1分之差落後，倘若曼城全取3分的話，便可順利衛冕。紅軍要後上封王的話，首先要擊敗狼隊，然後要靠維拉幫手，從「藍月亮」身上取分，才有望奪冠。

值得一提的是，維拉近季對曼城的往績十分一般，兩軍近10次在英超碰頭，維拉錄得1和9負的尷尬紀錄，對上一次擊敗「藍月亮」已經是2013年9月的事。

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愛華頓今晚全取3分的話，維拉又擊敗般尼的話便可成功護級。（Getty Images）

謝拉特效力利物浦多年，相信私心也希望紅軍奪冠，若果維拉能夠令曼城失分，就能助利物浦一把。作為一名專業的領隊，謝拉特眼中只有一件事，「無論爭冠及降班也與我們球隊無關，但作為一個阿士東維拉的領隊，帶領球隊爭勝是我的職責，我們必定在球迷面前交出所有」。謝拉特續說，就算現時無欲無求，改善聯賽位置，以強勢結束聯賽是現時的目標。

謝拉特與利物浦的關係不用多談，豈看他能否幫紅軍一把。（Getty Images）

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