英超｜謝拉特隨時主宰默郡雙雄命運 維拉一項紀錄難助利物浦
撰文：趙子晉
出版：更新：
英超進入尾聲，冠軍﹑「爭四」及護級仍有懸念。早已上岸的阿士東維拉今晚（19日）深夜及周日煞科戰分別對般尼及曼城，兩仗戰果也會影響「默郡雙雄」的形勢，主帥謝拉特直言無論如何也會全力爭勝。
英超「默郡雙雄」利物浦及愛華頓依然各有所求，紅軍力追曼城的榜首位置；「拖肥」則希望早日脫離降班區域。
由利物浦「神奇隊長」謝拉特（Steven Gerrard）領軍的阿士東維拉，未來兩仗先後鬥般尼及曼城，隨時能夠主宰兩支默郡球隊的命運。
力爭護級的愛華頓暫時排第16位，領先第18位的般尼2分。餘下兩場聯賽，只要今輪擊敗水晶宮，「拖肥」便可提早上岸；一旦愛華頓落敗，般尼對維拉又失分的話，「拖肥」依然有優勢。
利物浦暫時以89分排聯賽榜次席，以1分之差落後，倘若曼城全取3分的話，便可順利衛冕。紅軍要後上封王的話，首先要擊敗狼隊，然後要靠維拉幫手，從「藍月亮」身上取分，才有望奪冠。
值得一提的是，維拉近季對曼城的往績十分一般，兩軍近10次在英超碰頭，維拉錄得1和9負的尷尬紀錄，對上一次擊敗「藍月亮」已經是2013年9月的事。
謝拉特效力利物浦多年，相信私心也希望紅軍奪冠，若果維拉能夠令曼城失分，就能助利物浦一把。作為一名專業的領隊，謝拉特眼中只有一件事，「無論爭冠及降班也與我們球隊無關，但作為一個阿士東維拉的領隊，帶領球隊爭勝是我的職責，我們必定在球迷面前交出所有」。謝拉特續說，就算現時無欲無求，改善聯賽位置，以強勢結束聯賽是現時的目標。
英超今周直播賽程：
更多英超相關報道：
足球熱話︱細數球星怒斥隊友經典 C朗尼馬有份 堅尼得罪費格遜英超︱C朗無緣候選季度最佳球員 曼聯名宿代出頭：這對他不尊重英超｜謝拉特幫利物浦奪冠極渺茫？ 曼聯名宿：維拉球員會恥笑他英超︱南野拓實罕有踢足全場 入球效率更勝C朗 獲高普送鼓勵一文睇清英超爭冠所有可能性 曼城利物浦有種情況要踢附加賽英超｜利物浦遣副選反勝修咸頓 保煞科日爭標希望英超｜卡尼去意全消暗示留隊 讚頌干地迅速改變球隊：享受合作英超｜C朗父子半裸上陣齊騷肌 坦赫格：希望佢留喺曼聯01球評︱阿迪達棄奧巴美揚的賭博 青春班底利多於弊卻有一大弱點英超｜曼聯操練衝突事件 網民全猜錯涉事球員 英媒披露五大提示