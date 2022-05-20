英超｜利物浦前鋒離隊　獲高普讚是最重要一員　沙拿未必踢煞科戰

英超周日（22日）煞科，利物浦在最後一戰仍有機會爭冠，陣中射手穆罕默德沙拿（Mohammed Salah）亦要力保神射手之位，惟主帥高普賽前明示有機會收起一眾主將。



沙拿、雲迪積克等紅軍主將，都在上周末對車路士的足總盃決賽先後因傷退下火線，中場法賓奴近期也要養傷，周二聯賽對修咸頓，他們都未有上陣，高普亦大膽作出9個輪換。今日（20日）在利物浦主場對狼隊的賽前記招上，被問及他們會否在煞科戰復出，高普不置可否。

「我們會否起用他們仍是未知數，我們100%明白（沙拿）要跟孫興慜爭奪神射手，但我們不會冒險，沙拿也絕對不想冒任何（在歐聯決賽無法上陣的）險。」

高普（左一）稱沙拿（左二）在煞科戰未必會上陣。（Getty Images）

高普指出，一眾傷兵情況有所改善，「但我們會看情況作決定，我希望他們在煞科戰可以落場去保持比賽狀態，或是能出任後備，好讓我們隨時調動，若做不到也沒關係。我無法100%肯定。」

另外，高普也明言陣中前鋒奧歷治會在季後離隊，這位往往為紅軍帶來重要入球的比利時射手，效力利物浦已7季之多，高普道：「這一刻，他是唯一一個肯定會離隊的球員，我預期球迷會為他營造特別的氣氛，會好好地送別奧歷治。他將是利物浦一個永恆的傳奇，也是我執教生涯中，其中一個最重要的球員。」

奧歷治雖然常出任後備，但他一落場往往能為球隊帶來入球，被球迷戲稱為「風水型前鋒」。（Getty Images）

奧歷治為紅軍上陣175場，當中僅68場正選上陣，但仍攻入41個入球，當中不少更是「含金量」十足，包括在2019年歐聯4強次回合攻入2球反勝巴塞隆拿。高普道：「我說他重要，聽起來或許有點怪，因為他上陣時間不太多，但跟他合作的時間十分愉快，無論他去哪裏，都必定能夠成功。」