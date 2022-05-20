英超｜普列錫變大嘥鬼近門失機　車路士主場逼和李斯特城

穩奪來季歐聯席位的車路士，周四（19日）深夜主場鬥李斯特城，「藍戰士」早段失守，其後由馬高斯阿朗素的窩利抽射扳和，車路士下半場更有機會反敗為勝，可惜普列錫錯失良機，最終兩軍以1：1握手言和。



車路士無論如何也可在前四衝線，篤定取得來季歐聯入場券，餘下兩仗聯賽變成例行公事，今仗在史丹福橋主場迎戰同樣無欲無求的李斯特城，車路士在初段已失守，李城的占士麥迪臣禁區外妙傳破網，「車仔」6分鐘落後一球。

主場出擊的車路士怎能失威，列斯占士交出恰到好處的長傳，馬高斯阿朗素入楔並第一時間左腳抽射建功，34分鐘追成1：1平手。

馬高斯阿朗素左腳第一時間抽射建功，助車路士追成平手。（Getty Images）

車路士換邊後試圖再添紀錄，盧卡古接應薛耶治傳中，頭槌攻門可惜斜出。車路士其後更有另一黃金機會，盧卡古右路突破落底，地波傳中，普列錫無人看管，面對卡斯柏舒米高，只要命中目標的話，甚有可能轉化為入球，他竟然在小禁區附近「大撻」，完全偏離軌道，難怪這名「美國隊長」也顯得十分勞氣，結果兩軍以1：1平手完場。

Pulisic how did you miss that?!!!!😯



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縱然普列錫與杜慈曾在多蒙特共事，但今季在車路士並非必然正選，連普列錫的父親早前也透過社交網站施壓，質疑愛兒在球隊的未來。23歲的普列錫在上周末的足總盃決賽亦有披甲，該仗亦不乏機會，可惜同樣未能轉化成入球。

普列錫錯失攻入反勝一球的黃金機會。（美聯社）

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