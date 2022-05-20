英超︱重溫煞科日三大經典　阿古路96分鐘絕殺　西布朗勝利大逃亡

英超今季冠軍、前四席位及降班最後一席，均要留待煞科日才有定案。過去煞科日不乏戲劇性畫面，距離阿古路93分20秒補時絕殺昆士柏流浪、為曼城力壓曼聯首度英超封王剛好10周年，除了他脫下上衣狂奔慶祝一幕，還有哪些場面最經典？



阿古路為曼城對昆士柏流浪一戰93分20秒絕殺贏波，他狂奔慶祝成為英超煞科日經典一幕。（Twitter）

2011/12 煞科戰—— 93:20阿古路時間



曼城在此之前，從未贏得英超錦標，對上一次頂級聯賽冠軍已是1967/68球季的事。煞科戰前，曼城與曼聯同得86分，得失球有8球優勢，最後一戰主場對手只是弱旅昆士柏流浪，贏波基本上即可首度英超登頂。

曼聯盡本份20分鐘由朗尼入球作客1：0領先新特蘭，曼城戰至39分鐘亦1：0領前昆士柏流浪。派對已在準備，下半場戰況卻不似預期——QPR 48分鐘由施斯扳平，55分鐘祖爾巴頓紅牌被逐，十人應戰下66分鐘再入一球反超前2：1。曼聯一路維持1：0比數，曼城必須全取3分才能奪冠，愈是心急愈是不能入球，遲遲未能扳平，又何來反勝？當球迷絕望之際，補時2分鐘迪施高終於為曼城追成2：2，藍月亮重燃希望。

曼城扳平後繼續向QPR後防狂攻，93分20秒阿古路挺身而出，一腳將皮球送入網窩，將比數改寫成3：2。他開心地在場上狂奔，脫下球衣大力揮舞一幕，成為永恆經典，伊蒂哈德球場瘋狂慶祝英超新王者降臨。

白賴仁笠臣帶領包尾的西布朗在04/05球季煞科日逃出生天。（Getty Images）

2004/05 煞科戰——包尾西布朗勝利大逃亡



那一季之前，英超歷來從未試過有聖誕節包尾的球隊，不用降班。白賴仁笠臣帶領的西布朗，不止聖誕包尾，去到煞科戰之前，依然在聯賽榜敬陪末席。如此劣勢，降班似是無可避免，卻有奇蹟出現。

煞科日前，諾域治33分排第17，修咸頓和水晶宮均以32分排第18和19，西布朗只得31分排第20，4隊均有機會降班，形勢上當然是分數最少的西布朗最差，他們必須在第38輪主場擊敗樸茨茅夫，才有一絲希望。

西布朗在煞科日由第尾變護級成功，成為經典。（英超官網）

不料本應形勢最好的諾域治，作客被富咸大炒6：0；修咸頓主場對曼聯早段領先，下半場被紅魔2：1反勝；西布朗做好本份2：0獲勝，尚要看作客查爾頓對水晶宮一戰——水晶宮70分鐘反超前2：1，至82分鐘被追成2：2。西布朗上面3支球隊在煞科日全數失分，造就西布朗達成史上首次英超勝利大逃亡（Great Escape）壯舉，主場球迷幾乎全數衝入草地與西布朗將帥一起大肆慶祝。

西布朗煞科日達成勝利大逃亡，主場球迷幾乎全數衝入草地與西布朗將帥一起大肆慶祝。（Getty Images）

文尼的入球，曾經為利物浦帶來希望。（Getty Images）

2018/19 煞科戰——利物浦最接近英超冠軍的21分鐘



當時利物浦從未贏得英超聯賽冠軍，對上一次頂級聯賽冠軍，已經是1989/90球季的事。2018/19球季紅軍在高普帶領下與曼城鬥到最後一輪，煞科戰前，利物浦94分，曼城95分，紅軍必須寄望曼城失分，才有望奪冠。

利迷如坐過山車的21分鐘：

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利物浦最後一戰主場對狼隊，17分鐘文尼先開紀錄，紅軍一度登上榜首位置；27分鐘，作客白禮頓的曼城更率先失守。利物浦球迷開心不夠一分鐘，阿古路隨即為曼城扳平，到38分鐘拿樸迪射入反超前一球，曼城重返榜首位置。最終利物浦在煞科日登上榜首共21分鐘，這21分鐘，被稱為「利物浦最接近英超冠的的21分鐘」。

曼城以4：1大勝白禮頓，並以98分聯賽封王，利物浦以一分之差飲恨，成為史上最高分的英超亞軍。兩軍由開季到最後一輪鬥得精彩燦爛，高普與哥迪奧拿的君子之爭亦為人津津樂道。

皇天不負有心人，他們之後一季以99分登頂，首嘗英超冠軍滋味。今季的情況與2018/19球季相似，煞科戰前曼城得90分，利物浦得89分，兩軍又是相差一分，有優勢一隊又是曼城。同一樣的劇情，會不會有個不一樣的結局？