英超｜簡迪狀態回落不再周圍都係 杜慈不離不棄撐到底
撰文：趙子晉
出版：更新：
車路士中場尼高路簡迪以往效率驚人，這名法國中場今季受傷患困擾，隊中必然正選的位置受動搖。縱然簡迪狀態稍為回落，主帥杜慈依然對他不離不棄，直言他是隊中十分關鍵的一員，並會嘗試一切方法，助對方重拾昔日勇態。
曾有網民笑言，「地球七成由海洋覆蓋，另外三成就是由簡迪覆蓋」，全盛時期的簡迪，實在是「周圍都係」。簡迪今季表現似乎略有回落，遑論「周圍都係」，有時連簡迪的身影也看不見，隊中位置似乎被動搖，連主帥杜慈也知道簡迪的問題。
車路士主場與李斯特城打成1：1平手，尼高路簡迪今仗正選披甲，倒戈鬥舊東家，戰至下半場中段被調離場。杜慈賽後道出問題所在，「簡迪不是踢得不好，而是在他的層次，他可以踢得更加好。只要他一直披甲，他就可慢慢找回比賽的節奏，往往當他漸入佳境時，突然間就會受傷，令到他的狀態很飄忽。」
縱然簡迪不是場場正選，但在杜慈心目中，這名法國國腳依然有獨一無二的位置，「他（簡迪）是非常﹑非常﹑非常﹑非常重要的一員，他就是我們的沙拿﹑我們的雲迪積克﹑我們的迪布尼﹑我們的尼馬及麥巴比，他就是如此獨特的存在。他依然是車路士最佳的球員，他是世界上其中一名世界級中場，他能夠以一己之力帶動全隊人的能力。」
簡迪近季受傷患困擾，今季英超僅上陣25場，杜慈指簡迪只在4成左右的賽事中上陣，對球隊有極大的影響，今季以第3位完成算得上是奇蹟，但他不會放棄，盡一切可能協助簡迪重回高峰，「我不會怪責他，他也不想這樣（狀態一般），我們會用盡一切方法，嘗試解決這個問題，這是簡迪與我們的目標。」
英超煞科戰直播賽程：
更多英超相關報道：
英超｜韋拉遭球迷瘋狂挑釁腳踢還擊 賽後不予置評：我無嘢講英超｜愛華頓半場轟3球反勝上岸 主場變藍海 林柏特如釋重負英超｜一對翼衛炮製入球 車路士１：１逼和李斯特城英超護級｜愛華頓絕地反勝水晶宮上岸 般尼和波與列斯聯同分英超︱重溫煞科日三大經典 阿古路96分鐘絕殺 西布朗勝利大逃亡英超︱羅渣士暗示舒米高將失正選 李斯特城或買西班牙國腳接班英超︱曼聯球迷反格拉沙行動升級 兩招抵制贊助商adidas逼宮英超｜謝拉特隨時主宰默郡雙雄命運 維拉一項紀錄難助利物浦足球轉會︱巴塞移植車路士大半條後防線 皇馬簽入魯迪格舊將清零