英超｜韋拉遭球迷瘋狂挑釁腳踢還擊 賽後不予置評：我無嘢講
撰文：趙子晉
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愛華頓以3：2反勝水晶宮，全取3分，成功護級，完場後「拖肥」球迷衝入場內狂歡，卻發生不愉快事件。水晶宮主帥韋拉受球迷挑釁後，沉不住氣腳踢對方，韋拉賽後不予置評。
愛華頓在葛迪遜公園主場，憑米高堅尼﹑李察利臣及卡維特利雲在下半場轟入3球，以3：2熱血反勝水晶宮，順利留級，主場所有愛華頓球迷陷入瘋狂，更衝進場內狂歡慶祝。
高興還高興，在愛華頓球迷闖入球場時，卻發生不愉快事件。水晶宮主帥韋拉橫過球場時，被一名手持電話的「拖肥」球迷上前挑釁，以粗言穢語及粗口侮辱，一一被攝在鏡頭下。輸波心情當然差，韋拉一時沉不住氣，一手捉住該名球迷，再以腳踢向他，目擊的球迷立即上前制止韋拉，並分開兩人。
韋拉踢球迷的片段在網上流傳，這名水晶宮主帥大有可能被英格蘭足總調查，韋拉賽後被問及此事時，不願多談，表示：「我無嘢講！」
愛華頓主帥林柏特賽後也有提及此事，帶領球隊成功上岸的他，對韋拉表示同情，「我理解韋拉的心情，我在賽後也沒與他握手，因為在場球迷的反應太熱烈，而他在場上需要走過80碼，確實是一件難事。」
Unreal pic.twitter.com/c92J4vywLj— Frankie (@frankie_efc) May 19, 2022
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