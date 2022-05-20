英超｜愛華頓主將深夜怒罵利物浦名宿 竟獲回覆：我鍾意你咁講
撰文：高詩琦
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愛華頓驚險反勝水晶宮，提早成功護級，球員以至球迷都狂喜慶祝。前鋒李察利臣（Richardlison）在賽後的深夜時份，更特別向利物浦名宿加歷查（Jamie Carragher）開火。
李察利臣在愛華頓成功「上岸」後顯得非常興奮，賽後在Twitter發文大讚愛華頓、又分享在更衣室慶祝的照片，還上載一幀模仿吸煙的照片。
不過最引人注目的發文出現在英國凌晨約1點半，他特別標註為天空體育台任球評的利物浦名宿加歷查，道：「在你評論我和愛華頓之前，先洗乾淨你的嘴巴吧，我一點都不尊重你！」最後還配上一個「大便」的表情符號，惹來熱議。
到底李察利臣是回應加歷查的哪一則評論，最終不得而知，不過加歷查翌日早上亦直接回覆了李察利臣的發文，意外地他並沒有動怒或是反擊，而是說：「其實我挺喜歡這說法，若我踢波的時候Twitter已經這麼流行，那我肯定也會常常罵球評家！」
李察利臣的留言和加歷查的回應：
I actually quite like this, if Twitter was about when I was a player I’m sure I would’ve called pundits out quite a lot!! https://t.co/skfIpPCQhQ— Jamie Carragher (@Carra23) May 20, 2022
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