F1．西班牙站｜韋斯達賓戰車最後關頭再出事　陸克萊第4度排頭位

撰文：趙子晉
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F1西班牙站排位賽，法拉利的陸克萊再與紅牛的韋斯達賓爭頭位，雖然「陸仔」最後一節有失誤，「韋少」的戰車再有故障，未能超越陸克萊，只能排次席。主場出擊的艾朗素出師不利，可惜首節出局。

經歷星光熠熠的邁阿密站後，西班牙站亦有明星級運動員亮相，網球「瑞士天王」費達拿（Roger Federer）現身，更參觀平治車房，與咸美頓（Lewis Hamilton）及佐治羅素（George Russell）合照。

費達拿現身平治車房，與兩大車手合照。（Facebook截圖）

主場出戰的艾朗素出師不利，首節止步，而捲入「抄功課」風波的Aston Martin車隊，兩架戰車齊齊未能躋身第二節。

陸克萊及韋斯達賓繼續爭頭位，法拉利的「陸仔」最後一節首次造快圈時，不慎打「白鴿轉」，錯失造快圈的機會，其後韋斯達賓造出1分19.073秒進佔榜首。陸克萊仍能把握機會，造出1分18.750秒，「韋少」的戰車再度受到戰車不穩定性的問題所困，未能改善時間，最終屈居第2位，而陸克萊今季第4度排頭位。

陸克萊今季第4次奪下頭位。（美聯社）

F1西班牙站排位賽前10位：

第1位：陸克萊
第2位：韋斯達賓
第3位：辛斯
第4位：佐治羅素
第5位：佩雷斯
第6位：咸美頓
第7位：保達斯
第8位：麥奴臣
第9位：列卡度
第10位：米克舒密加

今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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