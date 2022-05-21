F1．西班牙站｜韋斯達賓戰車最後關頭再出事 陸克萊第4度排頭位
撰文：趙子晉
出版：更新：
F1西班牙站排位賽，法拉利的陸克萊再與紅牛的韋斯達賓爭頭位，雖然「陸仔」最後一節有失誤，「韋少」的戰車再有故障，未能超越陸克萊，只能排次席。主場出擊的艾朗素出師不利，可惜首節出局。
經歷星光熠熠的邁阿密站後，西班牙站亦有明星級運動員亮相，網球「瑞士天王」費達拿（Roger Federer）現身，更參觀平治車房，與咸美頓（Lewis Hamilton）及佐治羅素（George Russell）合照。
主場出戰的艾朗素出師不利，首節止步，而捲入「抄功課」風波的Aston Martin車隊，兩架戰車齊齊未能躋身第二節。
陸克萊及韋斯達賓繼續爭頭位，法拉利的「陸仔」最後一節首次造快圈時，不慎打「白鴿轉」，錯失造快圈的機會，其後韋斯達賓造出1分19.073秒進佔榜首。陸克萊仍能把握機會，造出1分18.750秒，「韋少」的戰車再度受到戰車不穩定性的問題所困，未能改善時間，最終屈居第2位，而陸克萊今季第4度排頭位。
F1西班牙站排位賽前10位：
第1位：陸克萊
第2位：韋斯達賓
第3位：辛斯
第4位：佐治羅素
第5位：佩雷斯
第6位：咸美頓
第7位：保達斯
第8位：麥奴臣
第9位：列卡度
第10位：米克舒密加
今季F1全季賽程：
更多F1相關報道：
F1．西班牙站｜紅牛設計被抄賽會竟無動於衷 漢拿嬲爆：這是犯法F1．邁阿密站｜艾邦又有進帳竟與戰車無關 分享獨門取分秘訣體育熱話︱谷愛凌美國睇F1參加慈善跑 母親節感言多謝媽媽超浪漫F1．邁阿密站｜賽道外星光熠熠 碧咸開腔撐C朗留曼聯F1邁阿密站｜韋斯達賓連贏兩站力逼陸克萊 今季一個情況必奪冠F1邁阿密站｜咸美頓排位賽獲前美第一夫人撐場 誓向賽會反抗到底F1．邁阿密站｜車手各出奇謀反擊無理新例 咸美頓：倒退F1︱咸美頓回顧16年極速歲月 悲嘆：「真是一趟相當寂寞的旅程」賽車｜傳F1迎來兩大汽車品牌加盟 MotoGP卻有名牌車廠退出