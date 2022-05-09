F1．邁阿密站｜賽道外星光熠熠　碧咸開腔撐C朗留曼聯

史上首次F1邁阿密站，場外星光熠熠，不少體壇巨星亮相邁阿密，猶如一場大型嘉年華，更促成一張「有今生無來世」的世紀合照。



紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）贏得史上首次邁阿密站冠軍，連勝兩個分站，總成績與領先的陸克萊收窄至19分。邁阿密站戰況不算激烈，場外花絮比賽事本身更精彩。

韋斯達賓連贏兩站力逼陸克萊 今季一個情況必奪冠

畢竟是邁阿密歷來首次舉辦F1，當然要隆重其事，大會請來不少體壇明星撐場，包括「萬人迷」﹑國際邁阿密班主碧咸（David Beckham）﹑「籃球之神」米高佐敦﹑美式足球傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）﹑威廉絲姊妹及谷愛凌等。碧咸﹑米高佐敦及布雷迪齊在平治車房，與咸美頓來一張世紀合照。

咸美頓與三大體壇巨星在平治車房前合照。（Instagram截圖）

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碧咸與二子羅密歐（Romeo Beckham）齊齊亮相，必定成為全場焦點，二人到紅牛車隊的車房參觀，與話事人漢拿（Christian Horner）及其妻子Geri相見歡，事關Geri與碧咸妻子維多利亞（Victoria Beckham）同屬Spice Girls成員之一，在車房內「雞啄唔斷」。

Geri與維多利亞相識多年，關係親密，Geri早前透過Instagram上載二人舊照，祝賀對方生日快樂，可惜因為要與漢拿前往澳洲站，無法出席碧咸兒子布魯克林的婚禮。

碧咸在紅牛車房與漢拿及妻子Geri（右）言談甚歡。（Getty Images）

碧咸是曼聯名宿，他直言紅魔鬼經歷艱難的一季，不論球員及領隊也盡全力爭取好成績，同時開腔支持另一傳奇「7號仔」C朗拿度留隊：「C朗是近15年最偉大的球員，若果他留在奧脫福，對他與球迷同樣意義重大，他以這個年紀依然在場上有如此亮眼的表現，這是難以置信，我希望他留在曼聯多一至兩季。」

碧咸與紅牛兩名車手及漢拿夫婦合照。（Getty Images）

邁阿密站前10名：

冠軍：韋斯達賓

亞軍：陸克萊

季軍：辛斯

第4名：佩雷斯

第5名：佐治羅素

第6名：咸美頓

第7名：保達斯

第8名：奧干

第9名：艾邦

第10名：史杜爾



今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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