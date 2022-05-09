F1．邁阿密站｜賽道外星光熠熠 碧咸開腔撐C朗留曼聯
撰文：趙子晉
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史上首次F1邁阿密站，場外星光熠熠，不少體壇巨星亮相邁阿密，猶如一場大型嘉年華，更促成一張「有今生無來世」的世紀合照。
紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）贏得史上首次邁阿密站冠軍，連勝兩個分站，總成績與領先的陸克萊收窄至19分。邁阿密站戰況不算激烈，場外花絮比賽事本身更精彩。
畢竟是邁阿密歷來首次舉辦F1，當然要隆重其事，大會請來不少體壇明星撐場，包括「萬人迷」﹑國際邁阿密班主碧咸（David Beckham）﹑「籃球之神」米高佐敦﹑美式足球傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）﹑威廉絲姊妹及谷愛凌等。碧咸﹑米高佐敦及布雷迪齊在平治車房，與咸美頓來一張世紀合照。
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碧咸與二子羅密歐（Romeo Beckham）齊齊亮相，必定成為全場焦點，二人到紅牛車隊的車房參觀，與話事人漢拿（Christian Horner）及其妻子Geri相見歡，事關Geri與碧咸妻子維多利亞（Victoria Beckham）同屬Spice Girls成員之一，在車房內「雞啄唔斷」。
Geri與維多利亞相識多年，關係親密，Geri早前透過Instagram上載二人舊照，祝賀對方生日快樂，可惜因為要與漢拿前往澳洲站，無法出席碧咸兒子布魯克林的婚禮。
碧咸是曼聯名宿，他直言紅魔鬼經歷艱難的一季，不論球員及領隊也盡全力爭取好成績，同時開腔支持另一傳奇「7號仔」C朗拿度留隊：「C朗是近15年最偉大的球員，若果他留在奧脫福，對他與球迷同樣意義重大，他以這個年紀依然在場上有如此亮眼的表現，這是難以置信，我希望他留在曼聯多一至兩季。」
邁阿密站前10名：
冠軍：韋斯達賓
亞軍：陸克萊
季軍：辛斯
第4名：佩雷斯
第5名：佐治羅素
第6名：咸美頓
第7名：保達斯
第8名：奧干
第9名：艾邦
第10名：史杜爾
今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：
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