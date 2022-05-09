F1邁阿密站｜韋斯達賓連贏兩站力逼陸克萊　今季一個情況必奪冠

F1史上首度在邁阿密舉行分站，紅牛車隊與法拉利繼續在前列惡鬥，第3位起步的韋斯達賓第9圈超越陸克萊領先，即使其後因為加斯利及諾里斯的意外，導致安全車出動，依然無阻「韋少」首名衝線，贏得今年第3個分站冠軍。



紅牛自上站伊莫娜有更新後，與法拉利的差距大大收窄，縱然一對「躍馬」車手包辦邁阿密站的頭排起步，但在車手榜領先的陸克萊（Charles Leclerc），排位賽後已明言，在正賽防守紅牛戰車難度甚高，早已透露對正賽有隱憂。

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陸克萊甫起步依然力保領先，隊友辛斯在第一隻彎已被韋斯達賓爬頭。「韋少」花數圈時間追近陸克萊，並一如這名法拉利車手所料，在大直路難敵韋少，讓出領先位置，第9圈互換位置。

第3位起步的韋斯達賓，在第9圈超越陸克萊。（Getty Images）

今站中段戰情平淡，直至第41圈，加斯利（Pierre Gasly）與諾里斯（Lando Norris）相撞，後者在賽道上連帶幾個「白鴿轉」，連輪胎也飛脫，賽會先出示虛擬安全車，其後未能清理賽道，故此出動安全車，而二人雙雙退賽。

加斯利（左）與諾里斯發生碰撞，其後賽會出動安全車。（F1 Twitter截圖）

安全車出動，為今站帶來變數，韋斯達賓力抗陸克萊來襲，力保領先，結果韋少順利首名衝線，連贏兩站，陸克萊屈居亞軍，在車手榜依然領先韋斯達賓，但優勢收窄至19分，而辛斯則以季軍完賽。今站特意入鄉隨俗，車手登上頒獎台獲贈美式足球頭盔。

今季5個分站中，韋斯達賓已贏得沙特﹑伊莫娜及邁阿密3站冠軍，另外兩站無緣冠軍亦是因為戰車故障被迫退賽。換言之，只要韋少今季完成賽事，亦能奪冠而回，勝率是100%，加上伊莫娜站的衝刺賽，韋斯達賓已有4個冠軍落袋。

韋斯達賓兩連冠，戴上美式足球頭盔的他十分風騷。（Getty Images）

韋斯達賓兩連冠，穩定性問題似乎不再影響紅牛，韋少坦言仍然未完全解決，「我們（紅牛）還有不少問題要解決，戰車是有速度，但周五練習的表現十分差，而我與佩雷斯的戰車也面對不同問題，所以仍然需要努力，戰車的穩定性是首要目標。」

紅牛戰車更新後，戰力有進步，相反法拉利在未有更新下，連續兩站捱打，陸克萊賽後表示期待戰車的更新，能夠在下站西班牙收復失地，「由第一站開始已是十分緊湊，我們必須要不斷進步，而更新是非常重要，希望下站可以有更新，與紅牛再鬥過。」

陸克萊今站屈居亞軍，坦言車隊需要有新更新才能與紅牛匹敵。（Getty Images）

邁阿密站前10名：

冠軍：韋斯達賓

亞軍：陸克萊

季軍：辛斯

第4名：佩雷斯

第5名：佐治羅素

第6名：咸美頓

第7名：保達斯

第8名：奧干

第9名：艾邦

第10名：史杜爾



今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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