F1．西班牙站｜紅牛設計被抄賽會竟無動於衷 漢拿嬲爆：這是犯法
撰文：趙子晉
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大學繳交功課或論文前，通常要檢查有否抄襲的成份，一旦被查到抄襲的話，隨時全科不合格。
F1西班牙站上演前夕，各隊車隊帶來不少更新，Aston Martin車隊再度捲入「抄功課」的爭議，戰車的側箱與紅牛RB18戰車十分相似，紅牛話事人漢拿直斥這種行徑如同犯罪，但國際汽聯卻無動於衷。
F1西班牙站前夕，各大車隊密鑼緊鼓，除了哈斯車隊外，其他9支車隊也帶來不少更新，其中麥拿侖的更新高達10個，冠絕所有車隊。
說到最受爭議的更新，必定是Aston Martin車隊的新側箱，Aston Martin的AMR22戰車在首5站也使用較高及闊的側箱，今站帶來更新，外型與紅牛的RB18戰車不謀而合，更被笑稱「綠色紅牛」（Green Red Bull）。紅牛隨即向國際汽聯（FIA）投訴，但經過賽會調查後，認為Aston Martin的更新合符規例。
今年不少工作人員由紅牛轉投Aston Martin，當中包括氣動力部門主管Dan Fallows，上月過檔並升職成為車隊技術總監。紅牛領隊漢拿（Christian Horner）將矛頭直指舊部，直指這世界沒有巧合，直斥這是侵權行為，「這是不公平的行為，是知識產權的轉移，這是刑事犯罪，我們每年也投放過百萬，不容許就此抄襲我們。」
紅牛有冤無路訴，紅牛車隊在周五的練習賽時，一眾工作人員齊齊喝綠色紅牛，以實際行動向賽會作出無聲抗議。
其實Aston Martin已並非首次被捉到「抄功課」，前身Racing Point車隊在2020年，被指抄襲2019年平治戰車的設計，被稱為「粉紅平治」。當時雷諾車隊作出投訴，Racing Point最終被罰車隊積分15分及罰款40萬歐元，但依然能夠參與該賽季。
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