F1熱話｜保達斯再有大膽演出 出售屁股背後原來是善舉
撰文：趙子晉
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F1紀錄片《Formula 1：Drive to Survive》（港譯《Formula 1：極速求生》），其中一集播出保達斯焗桑拿的片段，縱然在鏡頭前，這名芬蘭車手依然一絲不掛。
保達斯繼「DTS」後，再有大膽演出，早前透過社交網站上載一張「露股照」，竟然更有得出售，背後一個原因令舊拍檔咸美頓直呼支持。
自從保達斯（Valtteri Bottas）離開平治後，轉投愛快羅密歐，彷彿心理壓力一掃而空，漸漸看得到這名芬蘭車手的另一面。
保達斯戰畢美國邁阿密站，轉赴科羅拉多州的阿斯彭（Aspen）放假，一邊觀賞湖光山色，一邊踩單車，十分愜意。除此之外，保達斯更上載一張全裸躺在河中的「露股照」，繼「DTS」後再有大膽演出。
保達斯出戰西班牙站前，表示這張大尺度照片更有實體版本出售，原來用作慈善用途，「我們只在24小時內出售這照片，期間更有5000人為了我的屁股而購買，從而籌得5萬歐元並捐給慈善團體，令這圖片變得更有意義。」
為了慈善，保達斯不惜「出賣屁股」，昔日平治隊友咸美頓（Lewis Hamilton）從記者口中得知這消息，「咸爵爺」立即表示以行動支持，「我原本不知道他（保達斯）出售，為慈善我當然會買，這是其中一張我看過最精彩的相片。」
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