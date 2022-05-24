英超｜曼城英雄根度簡大讚高普　與恩師吵架變人生重要一課

英超煞科日，曼城曾落後阿士東維拉兩球，給了利物浦奪冠的希望，但他們5分鐘內連入3球，衛冕忽然定局。

轟入兩球、親手粉碎高普希望的根度簡，賽後仍大讚高普率領的利物浦，這位曾在高普麾下效力多年的德國中場，在訪問中道出與高普一段往事。



曼城深陷絕境之際，根度簡臨危受命，結果他在落後0：2之時先攻入一球打破缺口，再射入反勝、奠定冠軍的一球。曼城球迷封他為「阿古路級」的英雄、甚至是英超史上的最佳後備球員之一。他狂喜之餘，賽後不忘稱讚利物浦：「他們最後比我們少一分，但他們的球季非常精彩，也將我們推到極限……對他們來說是悲傷的一天，但我們真的要好好欣賞他們的成績，尤其要欣賞我的前任教練。」

根度簡成為了曼城的奪冠英雄。（Getty Images）

根度簡所指的，自然是在2011至16年間，在多蒙特合作多時、一同奪得錦標的現任利物浦主帥高普。他早前在《Players' Tribune》的訪問中，大談與高普的一段往事。

根度簡在2011年時，獲當時的德甲冠軍多蒙特招手，他首季便在德國盃4強射入奠勝球，最終以德國盃和德甲「雙冠」完成首個球季。他跟高普最深刻的互動，卻不是來自慶祝錦標，也不是自己在2013/14球季因長期傷患而一整年沒比賽及身形暴脹，而是高普始終沒有放棄他，反而是日常中的一件小事。

根度簡經歷過大大小小的傷患，最嚴重的一次在2013/14球季，他整整一年無法比賽，變成「大肚腩」，當時他常遭譏笑。（Twitter）

「多蒙特的規矩是，若在訓練前感到不舒服，就要提早以短訊通知隊醫，以減低受傷的機會，也讓高普知道球員未必可以參加訓練」。一天早上，根度簡覺得大腿筋有點緊，但他認為問題不大，沒有通知隊醫，只在訓練前一小時叫隊醫檢查一下。

未料高普知道後面露不悅：「為什麼沒有事先告訴我們？你很清楚規矩的吧。」根度簡坦言自己理虧，但當時他儘快結束對話，不住說自己沒事，高普則堅持不能冒險，各執一辭，「高普突然非常生氣，他對着我吼道：『你想做什麼他X的東西就儘管做吧！』然後就狠狠關上門離開了。」

根度簡（左二）是多蒙特全盛時期的其中一員。（Borussia Dortmund Facebook）

根度簡當刻也覺得生氣，不明白高普為何如此大反應，他如常穿好鞋、進入訓練場，此時高普再走向他，這次高普卻沒有生氣，而是搭着他的肩膊道：「朋友啊，你知道我為什麼這麼生氣嗎？我只是十分着緊你，不想你受傷而已。」

高普與根度簡關係深厚。（Getty Images）

然後高普給了他一個大大的擁抱，令根度簡震驚不已，「我們才剛大吵了一架，轉個頭，他就像個爸爸那樣跟我說話了。這也反映了他的性格：十分感性，但也很坦白、誠實。」

根度簡坦言，與高普的這次衝突，卻讓他深深地感悟：「他讓我學懂了無論對自己或是他人，都要坦誠。」