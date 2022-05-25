英超︱基亞利殊慶祝如入無人之境　公開寸爆隊友：多謝施華被換走

撰文：袁志浩
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曼城再度贏得英超冠軍，藍月亮周一（23日）在曼徹斯特市內舉行勝利巡遊，中場基亞利殊（Jack Grealish）的「表現」，比場上時更突出。

今季以1億英鎊從阿士東維拉來投的基亞利殊，聯賽上陣26場僅交出3入球3助攻，表現未算合乎身價。

基亞利殊在曼城慶祝活動中成為焦點之一。（Getty Images）

不過，未知是基亞利殊的壓力終於釋放，或是他終首度高舉英超獎盃，他在勝利巡遊中表現極之興奮，戴上太陽鏡、手拎樽裝啤酒亮相；不斷叫破喉嚨，更不介意「得罪」隊友，接連開對方玩笑。

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他在曼城官方電視台的訪問中，用沙啞的聲線寸爆在煞科戰正選上陣的貝拿度施華（Bernardo Silva），「贏得第一個英超冠軍感覺太好了，我要多謝所有人，但最重要的，是多謝貝拿度施華，多謝他在70分鐘被換離場，他昨天真的踢得太差了！」惹來身邊的基爾獲加及史東斯狂笑。

他之後又再暗諷隊友馬列斯，「盡可能早一點調他離場吧，他踢得像米基爾阿米朗（Miguel Almiron）。」令這位紐卡素中場躺着也中槍。

最後，曼城全隊站在舞台上向球迷致謝，馬列斯暫時充當主持人，向獲加問道：「有沒有球員可以在單對單對抗中擊敗你？」

馬列斯先後說出麥巴比及尼馬的名字，球迷都十分識做，一起高呼「No」。

不過，此時基亞利殊又在出現，他搶過咪高峰，打趣道：「我！我在維拉的時候（擊敗了他），所以Pep（哥迪奧拿）才簽我。」鏡頭轉向哥帥，只見他被逗得仰天大笑，證明這位英格蘭中場搞氣氛的確有一手。

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