歐聯決賽｜利物浦公布對皇馬最終名單 中場兩大將落實隨隊
撰文：高詩琦
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歐聯決賽前一天，利物浦終於公布對皇家馬德里的大軍名單，並會在同一日稍後出發往巴黎。
堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）和法賓奴（Fabinho）早前分別受傷，當中艾簡達拿更是在上周末的英超煞科戰對狼隊時因傷退下火線，事後證實肌肉受傷，由於該仗距離歐聯決賽僅一星期，一度令主帥高普非常憂心。至於法賓奴則受傷已有一段時間，由5月10日對阿士東維拉時已開始缺陣。
不過紅軍今日在官網公布出征巴黎的名單，兩人都榜上有名，似乎大有機會在決賽上陣。紅軍指，球隊稍後便會由利物浦市的約翰連儂機場出發前往巴黎。
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