歐聯決賽｜利物浦兩中場大將及時傷癒　高普：佢哋睇落都好好

利物浦在歐聯決賽前有好消息，堤亞高艾簡達拿及法賓奴都有隨隊，領隊高普更表示兩人已經復操，相信可以候命。



堤亞高在過去周日對狼隊的英超煞科戰中受傷，至於法賓奴就在5月10日對維拉的比賽中拉傷肌肉；之前報道指，兩人參加歐聯決賽成疑。如今，這兩名中場球員都有隨隊到巴黎，並於周五參與賽前訓練，熟習場地。

在賽前訓練前，高普談及兩人的狀態，他說：「對呀，他們兩人看起來很好。法賓奴已經完全回復正常，堤亞高昨日（周四）已跟大隊操練，今日也會。」

利物浦會在香港時間周六深夜3時對皇馬，爭奪歐聯冠軍。