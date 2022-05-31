德甲︱利雲度夫斯基與拜仁反目成仇　前隊長馬圖斯細說因由

拜仁慕尼黑與羅拔利雲度夫斯基，曾是天造地設的一對，近日雙方關係急劇惡化，羅拔仔更單方面宣布：「我在拜仁的年代已告一段落」，還宣稱近月的經歷，令他已無法繼續待下去。

到底過去半年發生什麼事，令羅拔仔對拜仁由愛變恨？熟悉球會運作的前隊長馬圖斯，說出他的憂慮。



簡尼與羅拔利雲度夫斯基曾關係友好。（簡尼Facebook）

去年10月，拜仁在社交媒體發放短片，射手利雲度夫斯基在訓練場地大腳一抽，將皮球踢上三樓，只要踢歪一點點，辦公大樓便恐怕會爆玻璃。結果皮球精準命中CEO辦公室那扇打開了的窗戶，一代傳奇門將簡尼笑着牢牢接實。

半年過去，一切變樣。彼此失去笑容，簡尼與利雲度夫斯基關係緊繃。前德國及拜仁隊長馬圖斯（Lothar Matthäus）在Sky Sports撰寫的專欄，對球隊一個狀況感到憂慮：「顯而易見的是，愈來愈多球員想離開拜仁，真可惜。昔日根本不會發生，這發展對球會絕對不是好事。」

馬圖斯指羅拔利雲度夫斯基求去，是拜仁咎由自取。（Getty Images）

馬圖斯：羅拔要求離隊「絕對可以理解」

他以利雲度夫斯基以及德國國腳蘇尼（Niklas Süle）即將約滿轉投宿敵多蒙特為例子，點出拜仁面臨的新危機，「身為職業球員，你能感受球會內部的轉變——支持正在瓦解，很多事情不再是原來的樣子。在拜仁，近期趨勢無論是對體育方面或是羅拔本人的欣賞，已不及往日。」

利雲度夫斯基與拜仁的合約2023年6月屆滿，據了解，他原先希望續約至2025年，球會只開出至2024年的合約，人工方面亦遠遠未達到他的要求。再加上拜仁一直希望簽入夏蘭特，令羅拔仔心灰意冷，馬圖斯認為，「利雲度夫斯基對拜仁失去興趣，絕對可以理解。」

利雲度夫斯基說，自己在拜仁生涯已告一段落。（Getty Images）

拜仁與皇馬的對比

他直言，「利雲度夫斯基無法想像將來繼續合作、延續拜仁生涯，只想盡快離隊，球會只能怪自己，尤其是球會長期公開向夏蘭特招手一事上。」艾寧夏蘭特落實下季從多蒙特轉投英超球會曼城，更是弄得拜仁兩面不是人。

沒有比較，沒有傷害。馬圖斯再舉出卻奧斯（Toni Kroos）分別在拜仁和皇馬的待遇，直插舊主心臟，他說卻奧斯在拜仁「受盡輕視」，來到皇馬卻「備受尊敬」。至於今季由拜仁轉投皇馬的守將阿拉巴（David Alaba），他指出，「幾乎每個人都能預料得到」拜仁如何想念他。

馬圖斯說，卻奧斯（左）在拜仁時不受重視，皇馬卻對他視若珍寶。（Getty Images）

文尼難以取代利雲度夫斯基

對於很大機會取代利雲度夫斯基的利物浦前鋒沙迪奧文尼，馬圖斯指對方並非中鋒，「先不說世上根本沒有利雲度夫斯基的替代品，我不認為文尼是個中鋒，他是個翼鋒。」

在他眼中，文尼可為整個德甲帶來亮點，惟他覺得如果利雲度夫斯基離隊，拜仁還是需要「一個新的9號」，他建議，「那可以是史特加的卡拉積錫（Sasa Kalajdzic）。 他應該不能每季入40球，但絕對可以射進25球。」