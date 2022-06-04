足球熱話｜熱刺翼衛巴西夜蒲遇劫 槍林彈雨得「打卡天使」救一命
撰文：何偉畧
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巴西國家隊正值韓日之行，邊友賽邊遊埠。未有入選的熱刺右閘艾馬遜，回鄉度假，遇上驚險一夜。
這名巴西國腳「夜蒲」後回家被劫匪盯上，擎槍行劫，結果觸發一場槍戰。可幸是艾馬遜全身而退，多得事發前一名跟他「打卡」的途人，救他一命。
艾馬遜去季加盟英超熱刺，成為主力右翼衛，協助球隊取得第4，重返歐聯。完季後他未獲選入巴西大軍，遂返回家鄉巴西聖保羅度假，當地時間周五清晨（3日）逃過一劫。
據巴西報章報道，艾馬遜與家人，以及經理人，在聖保羅省城市阿美利簡拿（Americana）一家夜店耍樂，至周五凌晨3時離開。艾馬遜的經理人稱，艾馬遜離開時，有一名休班警員認出他。這名「野生捕獲」艾馬遜的警員，未料成為救命恩人。他邀艾馬遜「打卡」合照，並護送艾馬遜去取車，卻突然有一名人士擎槍指嚇艾馬遜，示意打劫。
該警員立即亮槍，與劫匪駁火，據報合共開了29槍，其中一槍打中劫匪的背部，需要送院動手術取出子彈。艾馬遜的父親當時亦在場，憶述當時情况稱，現場約有五、六人，為免受害立即躲到路旁。艾馬遜倖免於難，及後取回被劫去的名錶與飾物，他驚魂甫定後與父親及經理人到警局報案。
艾馬遜事後數度在Instagram發出限時動態，最初發相片報平安，又發布「救命恩人」的打卡合照，「感謝神派來天使，我稱呼這人為天使，冒生命危險拯救我，我永遠感謝你，從今開始一直與我同在。他稱是我的擁躉，想和我合照。」
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