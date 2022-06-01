足球︱前賓福特門將出術被斷正仍賴賬　曾扮嘢害隊友領紅︱有片

挪威頂級足球聯賽發生重大醜聞，為維京足球會（Viking FK）把關的守門員根拿臣（Patrik Gunnarsson），被指於最近兩場主場賽事中「出術」，向自己的龍門框「做手腳」。



這位曾效力英超賓福特的冰島小國腳其實十分聰明，旁證賽前按例會檢查龍門是否合規格，例如繩網有沒有破洞、門柱有沒有不穩等等。

從影片可見，根拿臣此時已不時留意旁證的舉動，在其身邊扮拉高球襪，靜待時機。

他確保旁證檢查完畢、走向邊線後便「開工」，隨即用雙手抱住一邊門柱，向內移動；之後再走向另一邊門柱，重覆同樣動作。

按球例，兩條門柱之間應相隔8碼（732厘米），而據指根拿臣就將龍門縮窄了約15至20厘米，令球隊在比賽中享有不平等的優勢；維京足球會終在這兩場比賽，取得1勝1和。

根拿臣是冰島小國腳，並曾效力英超賓福特。（Getty Images）

片段曝光後根拿臣備受千夫所指，他卻辯稱搬門柱的舉行，只是源於自己迷信，「這僅是我賽前的一個儀式（ritual），這令我感覺更舒服，背後沒有更多目的；我只踢了門柱幾下。」這明顯跟片段拍到的實際情況有出入。

Arquero islandés Patrik Gunnarsson del Viking FK achica los arcos antes de cada partido. pic.twitter.com/aZjzhcy0Rg — perroencancha (@Perro_en_Cancha) May 31, 2022

更厲害的是，原來這位門將早有「前科」，去年11月已登上當地頭條，原因是令隊友被趕出場。當時維京足球會憑尾段兩個入球反超前對手，根拿臣卻跟隊友發生衝突、遭對方兩度推撞。

而就在此刻，根拿臣卻影帝「上身」突然掩面倒地，使出平時球員只會用在敵人身上的技倆；結果隊友領紅出場，令人摸不着頭腦。