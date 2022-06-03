足球熱話︱巴塞為賺錢善用魯營　球迷訂場踢60分鐘盛惠這數目

巴塞隆拿財困已是公開秘密，據《馬卡報》報道，巴塞為開發財源，其中一個計劃就是在唞暑期間舉辦各種球迷活動，在不影響一隊下增加收入。



巴塞公布，今月26日將開放主場魯營球場，供球迷訂場踢波。每名球迷只需支付300歐元（約2526港元），即可透過巴塞官網報名，於這個歐洲其中一個頂級球場比賽。

球迷可以單獨或跟朋友一起參與，球會將負責整合人數及安排比賽；屆時每隊將由18名球迷組成，每場比賽則只踢60分鐘，但每名球迷可保證至少出場40分鐘。

在巴塞主場魯營球場踢波，是不少人的夢想。（Getty Images）

除此之外，巴塞也希望入場球迷的體驗，可盡量貼近職業球員的「比賽日常」。球迷可以在球員更衣室換衫及沖涼，賽前15分鐘會出場熱身，也模仿真正比賽時的進場安排。巴塞還特別為比賽提供教練及球證服務，場邊也有醫療人員隨時為球員治理傷勢。

值得一提，每名參加賽更可帶同15名親朋戚友入場，在看台上打氣，惟每人需額外支付30歐元（約253港元），惟費用包括巴塞博物館的入場門券，相信會吸引不少巴塞擁躉參加。