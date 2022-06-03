足球熱話｜韓國吞大敗孫興慜仍滿載而歸 賽前獲總統加冕
撰文：趙子晉
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由孫興慜領軍的韓國隊，周四（2日）在主場與巴西上演友誼賽，結果以1：5慘敗予對手腳下。縱然如此，孫興慜今仗依然收穫豐富，賽前先獲頒韓國體育界最高殊榮的青龍勳章，賽後更如願與偶像尼馬交換球衣。
為了備戰卡塔爾世界盃，韓國分別約戰巴西﹑智利﹑巴拉圭及埃及，首場先鬥有尼馬坐鎮的「森巴兵團」。
巴西先由李察利臣先開紀錄，即使韓國一度由黃義助妙射建功追平，兩軍實力畢竟有差距，尼馬其後以12碼梅開二度，加上古天奴及加比爾捷西斯各建一功，韓國在主場以1：5慘敗予巴西腳下。
縱然韓國隊慘敗一場，但孫興慜卻滿載而歸。韓國內閣會議早前決定，向國家隊隊長孫興慜頒發體育界最高殊榮的青龍勳章，並在今仗賽前舉行簡單的授勳儀式。孫興慜以一道文裝現身，在韓國總統尹錫悅的手上接過殊榮，而名宿朴智星同樣在場。
孫興慜今仗如願與偶像尼馬場上交手，兩人識英雄重英雄，當「孫仔」倒地時，尼馬特意上前慰問。完場哨子聲一響，孫興慜與尼馬擊掌相擁外，經孫興慜的熱刺隊友艾馬遜穿針引線後，二人賽後交換球衣，並在更衣室合照留念。
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