英超熱話︱坦Sir受壓曼聯重選隊長 一人呼之欲出馬古尼勢被搣柴
撰文：吳慕兒
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曼聯經歷又一個失望球季，新帥坦赫格（Erik ten Hag）甫上任已要面對多個不同考驗，下季隊長人選是個不大不小的議題。
外界不少聲音希望，坦Sir能夠褫奪馬古尼的隊長臂章。最新消息指，這位荷蘭教頭有意讓一隊成員自行投票選出來季隊長，如此一來基本上已等同變相向馬古尼「搣柴」。
曼聯在2021/22球季只得英超第六名，更以58分創下參戰英超以來球隊最低得分。隊長馬古尼表現不濟，一再成為眾矢之的。
坦赫格上任紅魔主帥首個記者會，已被問到馬古尼的隊長資格，當時坦Sir拒絕確認對方下季能否保住這個尊貴身份。英國《太陽報》引述消息人士稱，當本月底球員歸隊操練時，坦赫格將任由更衣室自行選出來季的隊長，而且人選已經呼之欲出。
消息指出，門將迪基亞一面倒獲得一隊成員支持，接任隊長呼聲最高。報道聲稱，此舉並非對馬古尼「叛變」，而是出於更衣室「對迪基亞的崇高敬意。」
29歲的馬古尼，2019年7月以8000萬英鎊從李斯特城加盟曼聯，僅半年後，時任領隊蘇斯克查便委任他當隊長，接替轉投國際米蘭的艾舒利楊格，決定頗為出乎意料。2021/22球季C朗拿度回流奧脫福，一度傳出他有意出任隊長，惟比起他和馬古尼，迪基亞在更衣室的號召力明顯更勝一籌。
迪基亞效力曼聯11年，一直對紅魔忠心耿耿。後費格遜年代，球隊歷盡低潮，他始終做好本份，在球場上左飛右撲，默默付出並屢次為曼聯力挽狂瀾，為他贏得更衣室尊敬。上周末，他擊敗C朗拿度第四度贏得曼聯內部互選的年度球員先生，足證隊友對他的高評價。
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