劍擊亞錦賽｜網上直播港隊爭牌　一文睇港隊名單、賽程及主要對手

備戰已久的香港劍擊隊，在韓國首爾出戰周五（10日）展開的亞洲劍擊錦標賽，賽事也在國際劍擊聯會（FIE）Youtube頻道設直播。

港隊最受注目的，無疑是過去曾三度在亞錦賽奪牌的張家朗，首次以奧運金牌及世界第一的身份出戰，但其實港隊過去在這項賽事佳績連連，屢獲獎牌，本文為大家簡介參賽名單、賽程等資訊。



1. 參賽劍手

2022年亞洲劍擊錦標賽在6月10至15日期間於韓國仁川舉行，這項賽事本是兩年一度，自2003年開始每年舉辦，惟因疫情關係，自2019年在日本千葉的賽事後，原定2021年的賽事因疫情而取消，至今年再舉行。

香港在每項劍種按本地排名派出4名劍手，參加個人賽及團體賽，惟當中女子佩劍因林衍蕙受傷退賽而只餘3人參加。

張家朗早前完成歐洲站賽事後，一直留在法國訓練，再直接轉赴韓國。（資料圖片／李澤彤攝）

港隊亞錦賽名單：

男子花劍：張家朗、蔡俊彥、吳諾弘、楊子加

女子花劍：鄭曉為、符妤名、張楚瑩、關渝澄

男子重劍：方凱申、吳浩天、何瑋桁、黎家俊

女子重劍：江旻憓、連翊希、朱嘉望、陳渭泠

男子佩劍：何思朗、羅浩天、陳卓謙、陳智軒

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、劉穎怡



2. 比賽賽程

比賽將包括3個劍種的男女子個人及團體賽事，先進行3日個人賽，最後上演3日團體賽，每日進行兩個劍種的賽事。

賽程：

6月10日（五） 個人賽：女子重劍、男子佩劍

6月11日（六） 個人賽：女子花劍、男子重劍

6月12日（日） 個人賽：女子佩劍、男子花劍

6月13日（一） 團體賽：女子重劍、男子佩劍

6月14日（二） 團體賽：女子花劍、男子重劍

6月15日（三） 團體賽：女子佩劍、男子花劍



江旻憓過去曾兩度在亞錦賽奪得獎牌，今次再度出戰，有望再創佳績。（FIE）

3. 賽事直播

香港暫未有電視台公布轉播事宜，惟情況或隨時有變，可留意電視台或傳媒報道。目前國際劍聯顯示屆時其Youtube頻道會直播比賽：FIE直播連結

4. 過去戰績

港隊過去在劍擊亞錦賽幾乎每屆都贏得獎牌，近年最為人注目的是男子花劍及女子重劍，男花方面有張家朗在2016年初出茅蘆時即奪得男子花劍金牌，他在2017和2019年也獲得銀牌，今次未能入選的「大師兄」張小倫也在2018年奪得金牌。

女子重劍的江旻憓在2018年奪得金牌、2017年獲銀牌；2018年，佘繕妡也在女重獲銅牌，同年亦有方凱申和林衍蕙分別在男重及女佩獲銅牌。團體賽方面，也是幾乎每年都有獎牌落袋。

多名港將都曾在亞錦賽奪得獎牌，當中方凱申（左三）在2018年亞錦賽奪得男子重劍銅牌。（資料圖片／受訪者提供）

5. 主要對手

港隊在國際賽的主要爭標對手大部份是歐美劍手，但亞洲亦有許多實力強橫的劍手，尤其韓國及日本更是頂尖劍手林立，包括女子重劍「世一」的韓國選手崔仁晶、女子佩劍世界排名第三的日本選手江村美咲、男佩世界排名第二的吳尚旭和第四的金政煥、男花第四名的敷根崇裕等等。

韓國及日本劍擊在亞洲而言水平屬頂級，圖為韓國在東京奧運奪得男子重劍團體金牌。（Getty Images）

團體方面，日、韓在多個項目都名列前茅，當中韓國在女重、女佩和男佩均為世界第一，男重方面，日、韓分列第一和第三；韓國在男子佩劍團體為上屆奧運金牌，日本則奪男重團體金牌，相信兩國會成為今屆亞錦賽的獎牌大戶。

港隊相信有力再度問鼎各項獎牌，但要在重點項目的男花、女重等奪金，仍面對極大挑戰。