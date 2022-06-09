足球熱話︱王嘉爾曼聯對利物浦泰國友賽開騷　雙紅會前唱足兩個鐘

韓國男子組合GOT7港產成員王嘉爾（Jackson）將在「雙紅會」前開騷！

王嘉爾在Instagram帳戶上載一張有他大頭的海報，並附上一句：「#MAGICMAN is coming」，海報內容正是今年7月英超雙紅曼聯對利物浦在泰國的一場季前熱身賽。



韓國男子組合GOT7港產成員王嘉爾（Jackson）在IG公布將擔任「雙紅會」泰國友賽表演嘉賓。（Instagram）

7月12日英超兩大勁旅曼聯與利物浦會在泰國進行一場雙紅會，在首都曼谷拉加曼加拉國家體育場（Rajamangala National Stadium）上演「曼谷世紀盃2022」賽事。這場比賽之前，王嘉爾（Jackson）會舉行演唱會，讓觀眾享受雙料娛樂。

比賽在當地時間晚上8時開波，王嘉爾的演唱會則在6時開騷，換言之，他有機會唱足兩個鐘，絕非只是賽前唱一、兩首歌的賽前表演嘉賓。

曼聯公布今夏亞洲之行，為期一星期。（曼聯Facebook截圖）

因疫情關係，歐洲球隊近兩年的亞洲之行無法進行，曼聯對上一次造訪亞洲已經是2019年。事隔3年，紅魔鬼今年3月時宣布再度東來，走訪泰國及澳洲，期間上演3場友誼賽。

曼聯亞洲之旅的首站，正是港人旅行大熱地點之一﹑泰國首都曼谷，亦是9年來紅魔鬼首度造訪曼谷。除了地點是港人喜愛外，連戲碼同樣吸引，在7月12日與利物浦上演「雙紅會」。如今賽前還邀得來自香港的王嘉爾賽前開騷，令表演賽更添賣點。門票方面並不便宜，泰國傳媒報道，價錢由5000泰銖（約1138港元）起。

曼聯與利物浦在曼谷上演「雙紅會」，泰國球迷有福了！（資料圖片／Getty Images）

有趣的是，GOT7成員之中，其實有一位來自泰國的成員Bam Bam（Kunpimook Bhuwakul），主辦單位竟然捨棄Bam Bam，選擇王嘉爾，實在難以理解。這是基於主要目標觀眾群為泰國當地人論，若外國遊客才是目標觀眾，當然以王嘉爾較受歡迎。

泰國旅遊局早前宣布，由4月起放寬入境限制，登機前毋須出示入境前72小時內病毒檢測陰性證明，只須在抵埗當日及入境後第5天按指定要求進行新冠檢測。7月前往曼谷欣賞「雙紅會」絕不是夢。

戰畢利物浦後，曼聯將轉赴澳洲墨爾本，先在15日與當地球隊墨爾本勝利交手，其後在19日鬥另一英超球隊水晶宮，完成為期一星期的亞洲之行。