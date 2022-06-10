英超｜坦赫格發電郵講明治軍方針　若有曼聯球員不服從會被清走

曼聯新帥坦赫格向一隊球員發電郵，講明治軍方針，強調一視同仁，沒有人有特權，而且會加強操練量，訓練強度會拍得住正式比賽；若果有球員不遵從的話，他們會被掃出門外。曼聯內的消息人士認為坦赫格的風格像費格遜。



英國《太陽報》獨家披露，曼聯領隊坦赫格將從嚴治軍，整頓更衣室，並已向所有一隊球員發電郵，表明自己的方針及立場，要求球員遵從，如有違者會被清洗。

坦赫格在電郵表明從嚴治軍。（Getty Images）

報道引述消息人士稱：「新領隊向一隊球員發了一封電郵，告訴他們足球是一項團體運動，沒有人會比其他人更重要。他的重點是團隊，儘管曼聯擁有一些世界級的球星。」

該消息指，曼聯將加強訓練量，「他希望球員在更高強度下訓練，每節操練都會像一場比賽。球員被告知，他們將達到前所未有的最佳狀態，如果他們遵從及支持坦赫格的話，他們會沒有事，否則就會被掃出門外。」消息補充，若果有球員努力完也達不到要求的話，將會被年輕球員取代。

雲迪碧克上季外借至愛華頓，來季可望獲得坦赫格重用。（Getty Images）

在2020年以4000萬鎊轉投曼聯的荷蘭中場雲迪碧克，在阿積士跟坦赫格合作過。他之前曾警告曼聯隊友，坦赫格是個足球癡，他會全力支持球員，但如果認為有任何球員背叛他，那些人就會被清走。

《太陽報》的報道稱，坦赫格還計劃了解球員的私生活，希望知道他們在球場外喜歡做什麼。消息人士稱：「他有點像費格遜。費格遜會對所有球員瞭如指掌，並不接受自己成為傻瓜。坦赫格也一樣。」

拉舒福特過去一季表現低迷，遭受批評，失去正選。（Getty Images）

哈利馬古尼、拉舒福特等曼聯球員上季表現低迷。現效祖雲達斯的荷蘭國腳馬菲斯迪歷特表示，他對坦赫格有信心，可以幫這些球員找回好狀態。22歲的迪歷特說：「坦赫格是個喜歡工作的人。他絕對可以幫球員進步，他會注重細節，故此他真的是一位好教練。他會竭盡所能令球隊變得更好。」迪歷特是阿積士青訓出身，曾在坦赫格麾下效力。

迪歷特有信心，坦赫格可以幫到曼聯球員進步。（Getty Images）

曾效曼聯的阿積士球員戴利白蘭特表示，坦赫格是一位控制狂，他想掌控球隊的一切。白蘭特說：「他是個喜歡踢進攻足球的教練，這正是曼聯所需。他很清楚自己的目標，我有信心他會取得成功。」