英超轉會︱利物浦被指擊敗曼聯搶贏紐尼斯　紅魔球迷鬧爆管理層

「紐尼斯即將加盟利物浦！」足球轉會消息網站FootballTransfers.com獨家消息指出，賓菲加前鋒紐尼斯（Darwin Nunez）已同意利物浦開出的5年合約，兩間球會亦就轉會費接近達成協議。

紅軍勢在轉會市場搶贏曼聯，一眾紅魔球迷隨即在網上發炮大罵管理層發洩不滿：「出手太慢」、「可悲」、「醒吓吧」！



紐尼斯。（Getty Images）

意大利記者朗格尼（Gianluigi Longari）在FootballTransfers.com撰文，指出紐尼斯已同意利物浦開出5年合約的個人條款，人工方面尚未落實，但肯定會達到周薪25萬歐元（約21.4萬英鎊）以上。

報道同時指出，利物浦與賓菲加在轉會費方面亦接近達成協議，「賓菲加要求8000萬歐元，另加2000萬歐元附帶條款，利物浦已在向滿足對方的要求邁進」。假如交易落實，這位22歲烏拉圭前鋒將會成為紅軍歷來最昂貴收購，超越2018年1月以8450萬歐元（約7500萬英鎊）由修咸頓加盟的中堅雲迪積克。

紐尼斯歐聯8強兩回合曾在利物浦身上攻入兩球。（Getty Images）

不過另一「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）卻指，這宗交易僅在開始階段，「利物浦計劃準備出手，先為紐尼斯以口頭出價向賓菲加試水溫。出價約為8000萬歐元另加附帶條款。」進展方面雖與朗格尼的版本有別，但轉會費內容近似。

另一英超球會曼聯同樣看中此子，羅曼奴續稱，「曼聯也跟紐尼斯的經理人有聯絡」，他一再強調，「兩間球會均向對方保證，無意進入競價戰。」

曼聯頭號轉會目標迪莊表明希望留在巴塞。 （Getty Images）

曼聯球迷絕望真相

曼聯在新帥坦赫格上任後，有多個收購目標，至今尚未有任何一個落實。眼見頭號目標巴塞中場法蘭基迪莊遲遲未有進展，如今連紐尼斯也很大機會敗在宿敵利物浦手中，紅魔球迷紛紛在網上批評球會管理層的轉會政策：「可笑」、「可悲」和「出手太慢」。

其中一人稱：「曼聯真是無用，他們任何目標也得不到……一個寧願留在巴塞，另一個將會去利物浦。在另一個可悲的球季之前，又一個可悲的轉會窗。」另一曼迷指出，「曼聯看來又一次錯過所有主要轉會目標，繼續裹足不前。人們還以為情況會有改變，這間球會只是個笑話。直到格拉沙家族離開前，什麼也不會改變！」

曼聯球迷的失望，不難理解，只是轉會市場連番受挫，或許是非戰之罪。據了解，不論是迪莊或是紐尼斯，均十分重視歐聯資格，曼聯來季只得歐霸踢，才是難以邀請頂級球員加盟的最大原因，而不是管理層反應慢或轉會操作不當。