英超｜曼聯球迷選出賽季最佳　C朗獲獎平紀錄　數字反映球迷心情

曼聯在剛過去的球季表現慘不忍睹，但還是由球迷選出了年度最佳球員，由剛回巢的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）奪得，令他相隔14年再度獲獎、更追平迪基亞紀錄。

曼聯同時公布在最佳球員選舉的三甲，當中第三名的得票率慘不忍睹。



曼聯昨晚宣布，C朗拿度第四度獲選為曼聯年度最佳球員，追平迪基亞並列為「紅魔鬼」史上獲此獎項最多的球員。C朗對上三次獲獎，已是他第一次效力曼聯之時，分別在2003/04、2006/07及2007/08季度獲獎。

C朗在回歸曼聯的第一戰，對紐卡素攻入兩球，助球隊以4：1大勝。（Getty Images）

在「紅魔鬼」災難性的一季之中，37歲的C朗仍然成為隊內神射手，全季在各項賽事攻入24個入球，當中在英超射入18球，排名射手榜第3位，僅次於並列神射手、同樣射入23球的穆罕默德沙拿及孫興慜之後。C朗的入球不少都對曼聯極為關鍵，當中對熱刺和諾域治大演帽子戲法、和回歸曼聯後首戰對紐卡素射入兩球，都直接為「紅魔鬼」帶來勝利。

C朗縱已37歲，仍成為曼聯過去一季表現最好的球員。（Getty Images）

曼聯同時也公布了各球員在最佳球員選舉的得票率，C朗以60%得票率奪冠，第二位毫不讓人意外的是迪基亞，得票率是29%。至於排第三名的，竟是中場費特，其得票率卻是令人震驚的2%，另外達洛治、艾蘭加、般奴費南迪斯、查頓辛祖、17歲小將加拿祖都各獲1%得票，其餘球員都顯示為0%，似乎也可反映曼聯球迷在這悲慘的一季過後，對於各球員表現有多不滿。

曼聯在官網公布各球貝的得票率：