足球轉會｜皇馬官宣簽入法國新星　歐國聯表現惹網民擔心

皇家馬德里宣布，法國新晉國腳曹亞文尼正式加盟，逐步實踐中場線的換班大計。根據轉會專家羅曼奴透露，這名法國新星的轉會費高達一億歐元，並與皇馬簽下一紙6年的合約。

曹亞文尼加盟皇馬前，先代表法國出戰歐國聯，卻遇上慘痛的35秒，不少網民不禁質疑，支付天價轉會費的皇馬會否成為「水魚俠」？



法國「00後」新星曹亞文尼（Aurélien Tchouameni）受到多支歐洲勁旅垂青，皇馬力壓利物浦及巴黎聖日耳門，今日（11日）官宣順利簽入這名法國新晉國腳，實踐中場換班的第一步。

精通轉會消息的記者羅曼奴（Fabrizio Romano）早前透露，皇馬向摩納哥開出8000萬歐元的轉會費，加上2000萬歐元視乎球隊或球員表現的條款，此子身高隨時過億。

皇馬在官方網站宣布消息，與曹亞文尼簽下一紙長達6年的合約，並於下周二（14日）完成體檢後，在班拿貝球場正式亮相。

法國防中新星傾掂數過皇馬 摩納哥投資兩年大賺一筆

曹亞文尼代表法國不足10次，已贏得歐國聯的獎盃。（資料圖片／Getty Images）

年僅22歲的曹亞文尼，已有8頂法國國家隊「喼帽」，上年亦有份助法國隊捧走歐國聯錦標。法國周五（10日）深夜在歐國聯A1組鬥奧地利，曹亞文尼正選上陣，戰至下半場退下火線。

曹亞文尼在近來的歐國聯亦有上陣。（資料圖片／Getty Images）

曹亞文尼今仗積極參與進攻，卻在下半場中段經歷慘痛的35秒，這名法國新星連續兩次傳送被截，再在右路傳中，同樣被對方球員頂走，其後再接再厲，照樣過不了奧地利的球員，不足40秒內4度傳失。

當皇馬在Twitter官宣後，不少網民隨即以這條「精華」作留言，笑稱過億轉會費就是這種級數。

Aurelién Tchouaméni | Welcome to Real Madrid | Crazy skills, goals and assists | HD #WelcomeTchouaméni pic.twitter.com/6dJrOQH299 — EDWIN (@simeoneball) June 11, 2022

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