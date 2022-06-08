英超轉會︱利物浦為爭標擬大破慳囊　力斟1億歐元身價賓菲加前鋒

利物浦前線增兵出現突破性發展，英國多家傳媒報道，紅軍正向葡超球會賓菲加洽購前鋒紐尼斯（Darwin Núñez）。

這位22歲球員盛傳獲利物浦看中已經有一段時間，礙於高昂身價遲遲未有進展。最新消息指出，紅軍為搶得紐尼斯，已作好打破球會轉會費紀錄的準備。



賓菲加前鋒紐尼斯。（Getty Images）

利物浦前線原裝版本的三叉戟沙拿、文尼和法明奴，全部已接近或已到30歲，三人的合約同在2023年6月屆滿。當中文尼今夏離隊已成定局，沙拿續約遲遲未有進展，很大機會明年自由身轉會，只得法明奴一人，較大機會留下來。

即使先後買入祖達和路爾斯戴亞斯，為接班做好準備，畢竟法明奴即將31歲，奧歷治亦在今夏離隊，南野拓實為正選希望轉會，前線人腳有增兵必要。英國多間傳媒消息指，利物浦已作好打破球會轉會紀錄的準備，決心買入紐尼斯。

利物浦原有三叉戟法明奴、沙拿和文尼，面臨正式拆夥。（Getty Images）

賓菲加前鋒紐尼斯現年22歲，來自烏拉圭，此子價值不菲，國際體育研究中心（CIES）最新公布的全球100個最高轉會身價球員之中，他以7000萬歐元身價上榜，排第47位，是歐洲五大聯賽以外轉會價值最高的球員。

紐尼斯上季在各項賽事41次上陣攻入34球，身材高大而且速度、技術兼備，加上跟球會的合約2025年才屆滿，賓菲加自然不會輕易放人，盛傳叫價8000萬歐元（約6900萬英鎊）起跳。不止利物浦，曼聯、紐卡素、巴黎聖日耳門等富豪球會均正虎視眈眈。

市場最初預計，按照利物浦近年在轉會市場的作風，應不會付出超過心目中的價錢，出動天價搶人。可是最新消息顯示，他們今次一反常態，被指願意出到1億歐元（約8500萬英鎊）得到他。

紐尼斯歐聯8強在利物浦身上取得兩個入球。（Getty Images）

接替利物浦「轉會之神」米高愛華士（Michael Edwards），當上球會體育總監的獲特（Julian Ward）已跟賓菲加接洽，商討紐尼斯的轉會事宜，英國《每日郵報》消息指，紐尼斯本人相當渴望加盟利物浦。

紐尼斯在前線可踢左路，也能勝任中鋒位置，上季在歐聯射入6球，當中兩球正是8強對利物浦時取得。當時利物浦領隊高普已對他讚不絕口，「很漂亮的男孩！也是個好球員。很好，很好，當然在此之前我已經知道，但他在我面前與干拿迪艱苦戰鬥，他體格強壯，速度高，射門冷靜，真是很優秀。這種情況下我常在說，如果能保持健康，未來一定大有前途。」

近年利物浦與曼城在英超一時瑜亮，今年繼2018/19球季後，第二度以1分之微失落聯賽冠軍。曼城日前已率先買入被視為「球王接班人」的艾寧夏蘭特。假如利物浦買入紐尼斯，可算是對宿敵的一大回應。

2018年夏天艾利臣和法賓奴雙雙加盟利物浦。（Getty Images）

2018年夏天，利物浦在歐聯決賽不敵皇家馬德里後，一擲過億英鎊先後買入防守中場法賓奴以及門將艾利臣比加，以重磅投資開啟重拾輝煌之路。剛巧今年紅軍再次在歐聯決賽敗在皇馬手中，管理層會不會像4年前一樣，大泵水喉增兵？

按照紐尼斯目前身價以及搶手程度，大有機會打破雲迪積克2018年1月加盟利物浦時的7500萬英鎊球會紀錄。早前有消息指，紐尼斯對加盟曼聯的興趣不大，皆因紅魔鬼失落來季歐聯資格，如此一來，也意味他不會看上紐卡素。剩下來的兩隊，就是巴黎聖日耳門和利物浦。PSG已成功留住麥巴比，加上陣容已有美斯和尼馬，再出重手買前鋒機會應不大。