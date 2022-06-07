英超轉會︱曼城跟利物浦鬥到場外 齊搶阿仙奴最強快翼
撰文：吳慕兒
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阿仙奴年輕翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka），上季大爆發，踢足38場英超聯賽，取得11入球7助攻，幾乎憑一己之力領軍重返前四。
他與球會遲遲未傾妥續約，引起利物浦密切注視，近日曼城被指亦加入戰團，兩大球會由球場內鬥到場外，力爭這位英格蘭20歲新巨星。
據了解沙卡與阿仙奴的合約明年屆滿，條款中球會有權選擇續約一年，啟動後可留人至2024年6月。槍手今個夏天當前要務，就是向沙卡提出一份新合約，把這個親生仔長留酋長球場。
新合約的討論本來在上季尾展開，以防沙卡的合約進入最後兩年，引起對手注意。可是球會同時意識到，是否取得歐聯資格對今夏組軍大有影響，因此選擇先按兵不動。阿仙奴最終功虧一簣，被北倫敦宿敵熱刺從後搶得第四位及歐聯席位，令一切變得複雜。
利物浦與曼城虎視眈眈
沒有人預期沙卡會走，然而球隊又一次與歐聯擦身而過，正在虎視眈眈的利物浦和曼城或把握機會撬人。
利物浦持續關注沙卡已久，近日曼城對他的興趣亦全面升溫。藍月亮已在轉會市場獲得頭號收購目標艾寧夏蘭特，英國《每日郵報》指出，他們如今將注意力集中在中場球員方面，會否再買人視乎哪一位球員將會離隊。
利物浦的主要目標同樣在中場人腳方面，不過隨着文尼勢投拜仁慕尼黑、奧歷治離隊，沙拿遲遲未續約，南野拓實亦希望轉會尋求更多正選機會，前線亦有增兵需要。
即使沙卡本人心繫阿仙奴，槍手一日未重返歐聯，也難望長留這位近年進步神速的新巨星。
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