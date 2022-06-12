港足前鋒孫銘謙的成長誌 從緊張靦腆到入球擔當 不變的是謙遜
撰文：袁志浩
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港足以三球輕取柬埔寨，21歲的孫銘謙上半場先殺出重圍交出一記助攻，再罕有地用頭槌入波，為球隊打下勝利的基礎。
而其實孫銘本身，亦是港隊未來的根基。從大港腳處子戰到處子入球，他花了三年時間雕琢球技，唯獨一樣東西沒變過。
這個從本地名校拔萃男書院出身的球員，2019年在前主教練麥柏倫麾下首獲徵召，惟處子戰鬥中華台北卻落敗。
他仍記得當時自己的緊張跟靦腆，「第一次出場時，只希望自己不要連累球隊，盡量避免犯錯，真的沒想過入波」。
3年來孫銘在港隊出任過左閘、右翼跟左翼，徘徊正選與後備之間，球隊結果也更換主帥，經過9次上陣，他終迎來穿上紅色戰衣的第一個國際賽入球。
「這期間我一直覺得自己很幸運，可以得到這麼多人的厚愛與支持，他們給予我進步的動力及信心，所以我一直都希望，自己可以繼續進步，為香港爭光。」
技術跟心態更成熟，膽子也更大，不變的卻是孫銘的有禮跟謙遜。「我衷心希望這球是一個開始，將來為香港射入更多入球。」
雖然出線在望，他仍不敢掉以輕心，「未肯定（出線），不敢有勝利的感覺。加上大後日還有一場重要的比賽（對印度），所以球隊會繼續做好本分，爭取最佳成績。」
難怪賽後有球迷將韓國球星孫興慜（Son heung-min）的照片「改圖」，配上孫銘的頭像，形容他是「香港的兒子（Son）」。這位香港新一代球員，確實值得期待。
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