亞盃外︱主帥證有球員頭痛發燒　港足以勝利掃走陰霾：請相信我們

陣前有職球員確診、部份球員又感不適、前港足青年軍成員黃駿軒更突然身故，面對種種不利因素，香港隊最終在亞洲盃外圍賽首戰以2：1擊敗阿富汗，用一場勝仗掃走烏氣。

「人生總有艱難的時刻，團結起來為彼此奮鬥，正是我們的責任。」入球功臣安永佳如是說。



今仗為港足攻入第二球的安永佳，其留學美國時期的校隊隊友近日亦離世，他在場上舉起代表該昔日戰友的球衣號碼，悼念對方。勝利，對他自己跟港足，都意義重大。

「疫症及軒仔（黃駿軒）的離開，讓我們經歷了艱難時刻，但即使這麼辛苦，我們都有決心去做好。人生不總是完美的，我們的責任就是團結起來，為彼此奮鬥。」

安永佳舉起14號手勢，悼念日前離世的美國大學校隊隊友；而他身旁的陳肇鈞及顏樂楓，則把勝利送給天上不幸身故的好友、前港超球員黃駿軒。（HKFA）

今場是港足自2019年11月主場兩球淨勝柬埔寨後，相隔31個月後再度打響勝鼓，也是安永佳在大港腳的第一場勝仗。他興奮，卻沒有忘記任務還未完成，必須盡快專注下場賽事。

「把信心、振奮的情緒帶到下一場吧。希望港隊可以繼傑志（晉級亞冠16強）後再創歷史，向大家證明我們真的可以。我們在國際舞台都能有表現，大家需要相信我們，支持我們。」

港隊以2：1擊敗阿富汗，取得兩年半來首場勝仗。（AFC）

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主教練安達臣在賽後也承認，港隊自抵埗後有不少球員感到不適。「酒店很多人，也有很多病菌。球員不習慣與適應這裡，有人腹瀉，有人頭痛，有人發燒，令我們很難齊人訓練，所以能夠贏下比賽，我十分高興。」

更值得安達臣高興的，是港足上半場踢出其理念——壓逼性踢法，更早搶斷對方腳下球，並藉此在前場組織攻勢，就連前鋒安永佳也笑言，「教練應該會很興奮。」

港足主教練安達臣滿意球員踢出部署。（HKFA）

安達臣則樂見球員按照賽前部署、演活戰術，「我跟球員說，不能給對手時間，令他們犯錯，之後搶到皮球，就能入波。我們上半場把戰術發揮得很好，有很多機會，或許可再入一至兩球；球員也很有動力，很清楚自己要做什麼。」

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印度加爾各答氣溫高達33度，比賽在當地黃昏舉行，太陽仍未下山，中場黃威坦言天氣「好熱好濕」，未來兩日要好好恢復體力。安達臣也指出，球員在換邊後漸露疲態，無法全場維持壓逼性踢法。

「球員之前停操4個月，狀態未到最好，上半場也花了很多氣力去取得兩個入球，他們為港隊付出了所有。」

「我們也不是利物浦或曼城，不可能全場壓逼，下半場只能間中嘗試去做。球員縮後了一點，希望控制比賽，最後10分失波也變得有點緊張，是要改善的地方。」