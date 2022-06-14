英超｜曼聯之福！拉舒福特度假變加操　修夫基一句話激起鬥心

拉舒福特過去一季表現低迷，失去曼聯正選，最近更落選英格蘭大軍。英格蘭主帥修夫基明言，拉舒福特等需要努力更多，才能重返大國腳。為了踢世界盃決賽周，拉舒福特決定提早開操，本周到美國特訓，希望開季時給曼聯新帥坦赫格一個好印象，讓他可以奪回球會正選。



修夫基在今次國際賽期並沒有徵召拉舒福特。（Getty Images）

在今次的國際賽期，只有哈利馬古尼一名曼聯球員入選英格蘭大軍，拉舒福特及查頓辛祖皆落選。英格蘭領隊修夫基日前說：「我們今次只有一個（曼聯球員），他們需要努力更多，重返大軍。」現在英格蘭人才輩出，24歲的拉舒福特面臨很大的競爭，例如基亞利殊、譚美阿巴謙及查洛保雲。

修夫基表示曼聯球員想入英格蘭大軍要加把勁。（Getty Images）

英國《每日郵報》報道，據拉舒福特身邊人士透露，這位曼聯前鋒沒有否認修夫基的說話，他很尊重對方的決定，並打算用努力及表現說明一切。他也清楚如果要參加世界盃，必須要有表現證明自己。

為了向修夫基表明決心，以及參加11月世界盃決賽周的渴望，拉舒福特本周會到美國，展開為期10日的個人季前訓練，希望以最佳狀態參與曼聯開操。

拉舒福特在網上分享他的訓練片段。（Instagram）

表面上，這是拉舒福特與未婚妻的美國度假之旅，但在旅程中，他在健身室內的訓練及沙灘跑步，並約了私人教練接受力量及提升狀態訓練。他還會開始有球訓練，希望當月底曼聯開操時，狀態十足，讓坦赫格留下好印象。只有在季初站穩球會正選並踢出好表現，才能說服修夫基重召他入選英格蘭。

拉舒福特認為，過去一季發揮未如理想，與季前訓練不足有關。去年夏天，他接受左肩手術，缺席了曼聯的季前集訓。他上季為曼聯各項賽事上陣32場，只入5球。