網球｜澳洲「壞孩子」拒湯美治百萬約戰　嘲諷對方別活在過去

法網正打得火熱，澳洲兩位同是「壞孩子」性格球星的湯美治（Bernard Tomic）與基域奧斯（Nick Kyrgios）卻在場外大打口水戰，湯美治宣稱要兩人各自出100萬美元（約784萬港元）公開對決分出高下，引來對方寸爆回應。



男單世界排名最高曾達第17、現排名418的湯美治，日前與基域奧斯在Instagram（IG）上掀起「口水戰」，事緣一名球迷在IG表示湯美治比基域奧斯更好，後者超不爽回應說：「哪方面更好？我的職業生涯最高（排名），我有更多的錢，更多的勝利，他甚至已經不比賽了。」

澳洲名將湯美治向基域奧斯「挑機」。（Getty Images）

湯美治立即反擊：「他（基域奧斯）一直在我的陰影下長大。他知道不能改寫歷史，我在16歲、17歲、18歲和19歲時創造的紀錄——在世界上最大的溫布頓（自碧加以來），成為最年輕的大滿貫8強選手。他知道他無法改變這一點，無法重寫這個紀錄，他知道我的風格正支配他，他知道他會輸。」

基域奧斯（圖）與湯美治同是性格叛逆球手，前者早前更在球場摔拍。（Getty Images）

湯美治其後更公開提出以100萬美元（約785萬港元）為條件約戰，「我出100萬，你出100萬，讓我們看看誰是更好的球員，讓大眾看到誰更好，一勞永逸。我以前很輕鬆就能擊敗你，我會再做到一次。另外，我們會在草地比賽，所以你不要找任何藉口。隨時找我吧。」

二人僅交手過一次，湯美治在2019年一場經典賽以直落3盤戰勝基域奧斯。

基域奧斯本周世界排名第76，還在今年澳網奪得男雙冠軍。（Getty Images）

在湯美治下戰書後，基域奧斯在IG上回應：「我今早醒來，看到他向我單挑。兄弟，我還在打職業賽，有更強大的對手要挑戰。實際上，我現正在草地訓練為比賽做準備。溫布頓之後、再來是美網。我知道你現在只有處於挑戰賽的級別，但如果你想和我比賽和解決這個問題，那就回到這項運動的頂端。」

基域奧斯更嘲諷對方：「別再活在過去，讓我們在職業賽對決。」

湯美治雖然曾在2016年1月高踞世界第17，但本周世界排名僅第418，今年亦只打了4站挑戰賽和澳網；反觀基域奧斯本周世界排名第76，還在今年澳網奪下男雙冠軍，雙方目前的排名差距甚大。