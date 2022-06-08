法網｜拿度奪冠後兩日撐枴杖現身　訪問展現鋼鐵意志：只能信療程

西班牙網球巨星拿度（Rafael Nadal）在剛過去的周日（5日）第14次奪得法國網球公開賽男單冠軍，也是他第22項大滿貫男單錦標。然而僅相隔兩日，他便被拍得以枴杖抵達巴塞隆拿一間醫院，接受療程。

拿度在接受西班牙《國家報》訪問時，透露困擾他多年的「穆勒・魏斯氏症」病況，更令人驚嘆他竟可再創紀錄。



拿度在法網決賽面對23歲的魯迪（Casper Ruud）雖以直落三盤輕取對手，但比賽期間不時見到他的左腳明顯不適，似乎是遭困擾他多年的「穆勒・魏斯氏症（Weiss syndrome）」影響——一種無法根治的腳部退化病變，令舟狀骨外側的骨骼壞死，導致疼痛及畸形，拿度由2005年起已帶着此病作賽。

拿度被拍得撐着枴仗抵達巴塞隆拿的醫院。（Reddit）

在第14次奪得法網冠軍後，拿度接受《國家報》訪問，稱以自己的年紀來說，在整個法網都覺得狀態很好，甚至在4小時的比賽後翌日，肌肉也不會十分酸痛。「決賽之前整整兩個半星期，我每6小時便要吃大量消炎藥和止痛藥，但之後我停了，因為不能長此下去，然後藥效過了便很痛。」

拿度在法網決賽中，一直帶着麻痺的左腳作賽。（Getty Images）

拿度解釋道，早前接受手術阻截了感覺神經，以避免感到痛楚，但同時也影響到運動神經，使足部麻痺、難以移動，「有些日子那種麻痺感會較輕微，但在決賽時我的腳趾也麻痺了，感覺比較差；但至少我的腳腕有感覺，還能控制到腳部。比較麻煩的是，由於腳腕以下沒有了感覺，扭傷的風險會較比較高。」

聽來匪夷所思，但拿度說得稀疏平常：「我是由枴着走路，到能夠無痛地比賽的，我不在乎自己的腳有沒有感覺。不幸地，這種狀況無法繼續下去。」

拿度在法網決賽的最大考驗，正是自己的左腳。（Getty Images）

拿度坦言，早在法網開始前，他已知道在比賽結束後「會陷入很差的狀況」，並回憶去年的法網後，比賽一結束後的兩個半星期，他都無法落樓梯，「而我接受了這件事，也很容易就接受了。因為這問題根本每日都存在，最不能接受的，是無法恆常地練習，因為我每日都是枴着走路的。」

拿度在奪得法網後僅兩天，便撐着枴杖現身到醫院接受治療，他在訪問中也談及治療的詳情：「我會接受脈衝射頻療法，希望永久地達至我在麻痺的情況下比賽的效果，若治療有效、永久地消除了痛感，雖然無法解決本身的問題，但至少我能繼續打波，而這是目前的最大目標。」

拿度只希望新療法有效，令他可延續生涯。（Getty Images）

年初，拿度曾承認因為傷患有考慮過退役，他也再度談及這個話題，「我做每個決定都是基於現實考慮，的而且確，過去幾個月的情況並不能繼續下去，所以我只能相信療程了，若治療有效，那我會是最想繼續打波的一個。若然無效，就要考慮再做手術，這也不能保證我能100%康復……到時候，我會視情況再決定值不值得繼續打下去。」

雖然有如此嚴重的病患，但拿度仍然以壓倒性差距擊敗比自己年輕13載的魯迪。（Getty Images）

《國家報》問及拿度如何看待自己的將來，他只道會一如以往，會因為傷患而有幾個月無法比賽，並指自己在網球以外的生活也十分美滿，「只要我有個半月不打網球，我的腳就不會痛了……若最後我要做手術去根治問題，那我也只好不再打球了。」

拿度今年先後贏得澳網和法網，尚有機會奪得溫網和美網錦標，他坦言不作多想，「以我的腳的情況，若能參加全部四項大滿貫就已經很開心了。」