英超轉會｜阿仙奴簽入葡萄牙青年隊長　波圖青訓產品聯賽奪冠主力

英超阿仙奴增兵，繼續向潛力新星埋手。日前簽入巴西19歲翼鋒馬昆奴斯後，從葡甲波圖羅致左路進攻球員法比奧韋拉。

一口氣買齊左、右翼，但傳得熱哄哄的前鋒與進攻中場，仍未有進展。



波圖昨（17日）證實阿仙奴以3500萬歐元羅致葡萄牙U21隊長法比奧韋拉，簽約5年；合約附帶條件若悉數達成，阿仙奴須再付500萬歐元。

波圖今季奪冠，法比奧韋的作用明顯。（Getty Images）

22歲的韋拉出身於波圖的學院，8歲已經入團，一直循梯隊上升。他司職進攻中場或左翼，傳球能力高強，而且是罰球專家。他於19年正式在一隊出道，前季逐漸站穩主力，曾在歐聯賽事入球。去季波圖成為葡甲及葡萄牙盃得主，他都是主力球員，如在葡甲上陣27仗，入6球。其身高1.7米，暫時身型較為單薄。他未嘗入選葡萄牙國家隊，青年隊則為隊長。

身為青年隊主力，法比奧韋拉亮相「大場面」，指日可待。（Getty Images）

阿仙奴連續發掘「潛力股」，上星期從巴甲聖保羅簽入曾代表巴西青年隊的右翼馬昆奴斯，收購策略跟上季差不多。「兵工廠」並非只向新星埋手，傳聞早已有意增強中路進攻的力量，心儀李斯特城進攻中場泰利文斯，及曼城前鋒加比爾捷西斯，惟一直只聞樓梯響。

泰利文斯勢離李斯特城，消息指多支球隊有意出手，包括阿仙奴。（Getty Images）

其中泰利文斯跟李城只餘1年合約，無意續約已是公開的秘密。阿仙奴如今簽入法比奧韋拉，陣中已有風格相似的奧迪加特，會否急於購入泰利文斯，成為疑問。