西甲｜皇馬開肥約留雲尼斯奧斯　一條款避免被銀彈攻勢攻陷

效力皇家馬德里的巴西新星雲尼斯奧斯，今季表現亮眼，更在歐聯決賽一箭定江山，西班牙傳媒透露皇馬將開出一紙肥約，大幅加薪至超過3倍。

保護自己，快加條款，即使財雄勢大如皇馬，也擔心自己的球員被大勢力的球會搶走。據悉雲尼斯奧斯的新合約中，埋藏一條條款避免被銀彈攻擊。



皇馬新星雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）逐漸擺脫華而不實，過去球季在西甲貢獻17個入球及13個助攻，成為球隊前線的主力。在歐聯決賽攻入的全場唯一入球，更加是去季最重要的入球之一。

雲尼斯奧斯表現亮眼，更助皇馬贏得歐聯錦標。（Getty Images）

雲尼斯奧斯的表現有目共睹，西班牙傳媒《馬卡報》透露，皇馬有意提早續約，作為這名巴西新星的獎賞外，同時把他留在隊中。雲尼斯奧斯與球隊的合約在2024年屆滿，皇馬有意開出一紙「肥約」，由現時的年薪275萬鎊，一下子提升至860萬鎊，人工大幅提升至超過3倍。

縱然皇馬已經是球壇上數一數二財雄勢大的球會，但對比有中東財團撐腰的巴黎聖日耳門及紐卡素等球會，根本無得比。皇馬為了保障自己的利益，先把雲尼斯奧斯的違約金由3億鎊再加價，增至8.7億鎊的天價。

雲尼斯奧斯在皇馬前線愈來愈重要，球會當然希望把他長期留下來。（Getty Images）

面對猶如「無限金錢」的富豪球會，皇馬在雲尼斯奧斯的合約中加入「反國家球會條款」（Anti-State-Club Clause），禁止巴黎聖日耳門及紐卡素等由卡塔爾及沙特阿拉伯注資的球會，以銀彈攻勢搶人。

不過，這條款未必有太大實際作用，因為雲尼斯奧斯曾經公開表示，十分享受在馬德里的生活，如今沒有計劃離開皇馬，早前更在當地買地建新屋，就像是準備在馬德里長期發展。

雲尼斯奧斯去年底在馬德里買地建新屋，似乎有意長期效力皇馬。（Getty Images）

《馬卡報》指皇馬希望盡早完成續約手續，目標雲尼斯奧斯10日內動筆，唯一分歧應該是合約年期，皇馬方面希望續約至2028年；雲尼斯奧斯卻希望縮短一至兩年。

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