英超賽程︱曼聯球迷一睇就驚「過唔到11月」　紅軍歐聯後連場硬仗

英超新球季賽程一出,各隊球迷立即齊齊「找錯處」,然後被害妄想症上身。有曼聯球迷一睇10月賽程,表示笑死,悲觀道:「我們不會活着捱到11月!」(We're not getting to November alive!)

撞正世界盃年,賽程或多或少總有難啃之處,紅魔宿敵利物浦同樣不好過。



曼聯2022/23球季英超賽程。(曼聯Twitter)

曼聯10月地獄賽程

2022卡塔爾世界盃在今年11至12月期間上演,英超球季中間讓路休戰6星期,賽季只較慣常早一星期開季,遲一星期收咧,相當考驗各隊調兵遣將能力和球員體能。惡名昭彰的聖誕快車期仍舊繼續,絕對是全球難度最高的鐵人耐力戰。

曼聯在新帥坦赫格(Erik ten Hag)領軍下重新出發,第3輪已經要面對利物浦,第6周對阿仙奴,真正考驗卻是10月份的賽程。

曼聯上季面對曼城全無還擊之力,新一季會否在10月重演這一幕?(Getty Images)

「我們不會活着捱到11月!」

英超在10月份要踢足6輪賽事,曼聯先要在10月1日作客曼城,8日作客愛華頓,15日主場對紐卡素後,19日便再主場出擊鬥熱刺,接連在22日作客車路士,並在29日主場迎戰韋斯咸。聯賽以外,曼聯同時要在10月應付3場歐霸分組賽,換言之,他們要在28日內踢9場比賽。

不少曼聯球迷對前景悲觀,有人表示:「我們10月份的賽程真是笑死我,我們不會活着捱到11月!」另一人稱,「10月真是一連串恐怖賽程。」也有曼迷評價:「10月份我們的賽程真是密麻麻。」一個憂心忡忡的球迷認為,「10月份賽程將定下我們球季生死」,網上曼迷一致悲觀,甚至有人說:「只有一點是肯定的,就是我們不會在10月份贏得任何一場比賽。」

利物浦在歐聯分組賽後,遇上連場Big 6硬仗。(利物浦Twitter)

英超強隊彼此也在捱,辛苦的當然不止曼聯一隊。4支出戰歐聯球隊利物浦、曼城、車路士和熱刺,將在9月6或7日,9月13或14日,10月4或5日,10月11或12日,10月25或26日及11月1或2日出戰6場分組賽。

當中以利物浦賽程最難啃,他們在周中踢罷歐聯賽事後的其中4個周末,需要面對傳統Big 6球會,包括9月17日對車路士,10月8日對阿仙奴,10月15日對曼城和11月5日對熱刺。曼城、車路士、熱刺和出戰歐霸的阿仙奴,也要在周中歐洲賽後的其中兩個周末,硬撼Big 6對手。

從這個角度來看,曼聯的賽程反而最輕鬆,紅魔鬼在周中6場歐霸分組賽過後的周末,完全不用面對任何一支Big 6球隊。

倫敦三雄英超賽程: