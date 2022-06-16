英超賽程︱曼聯球迷一睇就驚「過唔到11月」　紅軍歐聯後連場硬仗

英超新球季賽程一出，各隊球迷立即齊齊「找錯處」，然後被害妄想症上身。有曼聯球迷一睇10月賽程，表示笑死，悲觀道：「我們不會活着捱到11月！」（We're not getting to November alive!）

撞正世界盃年，賽程或多或少總有難啃之處，紅魔宿敵利物浦同樣不好過。



曼聯2022/23球季英超賽程。（曼聯Twitter）

曼聯10月地獄賽程

2022卡塔爾世界盃在今年11至12月期間上演，英超球季中間讓路休戰6星期，賽季只較慣常早一星期開季，遲一星期收咧，相當考驗各隊調兵遣將能力和球員體能。惡名昭彰的聖誕快車期仍舊繼續，絕對是全球難度最高的鐵人耐力戰。

曼聯在新帥坦赫格（Erik ten Hag）領軍下重新出發，第3輪已經要面對利物浦，第6周對阿仙奴，真正考驗卻是10月份的賽程。

曼聯上季面對曼城全無還擊之力，新一季會否在10月重演這一幕？（Getty Images）

「我們不會活着捱到11月！」

英超在10月份要踢足6輪賽事，曼聯先要在10月1日作客曼城，8日作客愛華頓，15日主場對紐卡素後，19日便再主場出擊鬥熱刺，接連在22日作客車路士，並在29日主場迎戰韋斯咸。聯賽以外，曼聯同時要在10月應付3場歐霸分組賽，換言之，他們要在28日內踢9場比賽。

不少曼聯球迷對前景悲觀，有人表示：「我們10月份的賽程真是笑死我，我們不會活着捱到11月！」另一人稱，「10月真是一連串恐怖賽程。」也有曼迷評價：「10月份我們的賽程真是密麻麻。」一個憂心忡忡的球迷認為，「10月份賽程將定下我們球季生死」，網上曼迷一致悲觀，甚至有人說：「只有一點是肯定的，就是我們不會在10月份贏得任何一場比賽。」

利物浦在歐聯分組賽後，遇上連場Big 6硬仗。（利物浦Twitter）

英超強隊彼此也在捱，辛苦的當然不止曼聯一隊。4支出戰歐聯球隊利物浦、曼城、車路士和熱刺，將在9月6或7日，9月13或14日，10月4或5日，10月11或12日，10月25或26日及11月1或2日出戰6場分組賽。

當中以利物浦賽程最難啃，他們在周中踢罷歐聯賽事後的其中4個周末，需要面對傳統Big 6球會，包括9月17日對車路士，10月8日對阿仙奴，10月15日對曼城和11月5日對熱刺。曼城、車路士、熱刺和出戰歐霸的阿仙奴，也要在周中歐洲賽後的其中兩個周末，硬撼Big 6對手。

從這個角度來看，曼聯的賽程反而最輕鬆，紅魔鬼在周中6場歐霸分組賽過後的周末，完全不用面對任何一支Big 6球隊。

倫敦三雄英超賽程：