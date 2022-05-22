MLB｜白襪野手被稱「Jackie」嬲爆　兩隊球員起鬨到後備席清空

美國職棒大聯盟（MLB），洋基周日（22日）以7：5擊敗白襪之戰，打到雙方後備席清空，原來白襪野手Tim Anderson被洋基的Josh Donaldson稱呼為「Jackie」，帶有種族歧視意味，因而險引發進一步衝突。



今次涉種族歧視事件的主角，是白襪野手Tim Anderson與洋基三墅手Josh Donaldson。後者在站上打擊區時，與白襪捕手Yasmani Grandal有激烈言語交鋒，眼看爭執愈來愈激烈，雙方球員走出後備席，兩位事主很快就被各自隊友拉開，但Tim Anderson仍在持續叫囂吵罵，比賽一度需短暫中斷。無人出手打人，也沒人被驅逐出場。

白襪野手Tim Anderson（中）因被稱「Jackie」而與對手爭執。（Getty Images）

賽後Anderson透露，Josh Donaldson在比賽中一直叫他做大聯盟首位黑人球員、傳奇42號球星「Jackie」（Jackie Robinson），涉嫌種族歧視。Anderson說：「我今天沒招惹任何人，但他卻有那樣的言論，你們知道那很無禮，也沒有必要。」

白襪隊友看不過眼，向Josh Donaldson（右）為Anderson出一口氣。（Getty Images）

場內一度混亂，幸未有釀成打鬥衝突，白襪教頭Tony LaRussa更明指：「我只能說，他那就是種族歧視言論。」

Josh Donaldson對此喊冤，他解釋那是出自Anderson在2019年的訪問，他當時形容自己為「當代Robinson」，他看了那段訪問後，之前就曾對Anderson開玩笑喊過「Jackie」，「我叫他Jackie，絕對沒帶有種族歧視的意思，但顯然他對此覺得不受尊重，如果他覺得不舒服，那我道歉。」