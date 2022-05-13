MLB｜雙城野手「垃圾時間」上陣投球　「二刀流」表現似大谷翔平

美國職棒大聯盟（MLB）明尼蘇達雙城對侯斯頓太空人的比賽，因昨日下雨延至今天續打，最終雙城以3：11吞敗。值得一提的是，雙城見比數落後太多，在末段換入野手哥頓（Nick Gordon）試陣，該球手卻交出驚人表現，賽後他自言「覺得自己有點像大谷翔平」。



昨日比賽因雨延賽，推遲到今日（13日）再戰，雖然落後的雙城於5局追回1分，惟下半局卻讓太空人攻入6分，最終雙城以3：11敗陣而回。

實力懸殊的今場勝負，焦點落在第9局上半，大幅落後的雙城決定在「垃圾時間」派出26歲野手（游擊手）哥頓上場投球，而他也交出1局無失分的好投，賽後受訪時他直言：「自去年以來，我一直要求總教練Rocco Baldelli讓我上場投球，我覺得我有點大谷翔平。」

野手哥頓終如願上場投球。（美聯社）

MLB官網在賽後報道指出，哥頓今仗的表現甚至超越了大谷翔平，他在雙重賽*第2戰擔任先發中外野手，完成了一記超狂飛撲守備，沒收對手Jose Altuve的二壘安打。

據MLB數據顯示，哥頓接殺的這一球衝刺速度達每秒29.5英呎，他一個飛撲就把球接到手，官方指這球被接殺的機率只得35%，因此被認為是一次超強守備。

哥頓完成了一記超狂飛撲守備。（美聯社）

今季雙城陣中只發生5次四星守備（Four-star Catch），分別是Gilberto Celestino兩次、Max Kepler、Byron Buxton以及哥頓各1次。

*雙重賽：指連續進行兩場對戰球隊相同的棒球賽程。

