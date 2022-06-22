足球轉會｜阿仙奴第三簽！波圖中場法比奧韋拉加盟　穿上21號球衣

阿仙奴簽入韋拉！不是時光倒流或者換領隊，這次阿仙奴從葡超的波圖羅致到22歲中場法比奧韋拉，他將會穿上21號球衣。據波圖早前披露，法比奧韋拉的基本轉會費為3500萬歐元，並有500萬歐元視乎表現的附加費，合共4000萬歐元。



阿仙奴宣布法比奧韋拉加盟。（阿仙奴官網）

阿仙奴在昨晚透過官網宣布這個消息，與22歲葡萄牙中場法比奧韋拉簽下一份長約。繼27歲美國門將馬特端納（Matt Turner）及19歲巴西翼鋒馬昆奴斯（Marquinhos）後，法比奧韋拉是阿仙奴今夏第3名新兵。

法比奧韋拉尚未代表過葡萄牙大國腳，他在去年的U21歐國盃當選最佳球員。他是波圖青訓出身，2020年初次為一隊上陣，至今為波圖披甲54次，助球隊兩度贏得葡超冠軍。他上季表現搶鏡，27次葡超上陣，攻入6球，並有14次助攻，是上季葡超助攻榜次席。

「這我職業生涯向前邁進的一大步。」法比奧韋拉說：「我是一個進攻球員，喜歡在防線與中場線之間尋找空間，亦能以入球或助攻作為攻勢的終結者。我認為阿仙奴的球迷可以期望見到我這些能力。」他承認自己的踢法與馬田奧迪加特相似。

阿仙奴技術總監伊度大讚法比奧韋拉在進攻三分一場區用波好，而領隊阿迪達亦很欣賞他的創造力，可以提升球隊的進攻質素及變化。