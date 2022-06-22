足球轉會｜昔日金童重返德甲　馬里奧葛斯優惠價投法蘭克福

昔日德國金童馬里奧葛斯回流德甲，加盟應屆歐霸盃冠軍法蘭克福。



法蘭克福昨晚在官網宣布，與30歲的馬里奧葛斯續約3年。據報，法蘭克福只付出400萬歐元，便從荷甲的燕豪芬手上簽入葛斯，因為葛斯與燕豪芬的合約中有這項離隊條款。葛斯過去兩季在燕豪芬77次上陣，貢獻18個入球及18次助攻，為球隊贏得荷蘭盃。

2020年過檔燕豪芬前，他一直在德甲落班，分別為多蒙特及拜仁慕尼黑上陣219及114次，贏過5次德甲錦標及4次德國盃，另外還有歐超盃及世冠盃冠軍。他的球員生涯代表作肯定是2014年世界盃，他在決賽加時為德國攻入奠勝一球，擊敗阿根廷捧盃。

這位2011年歐洲金童獎得主表示期待回到德甲及參加歐聯，他說：「我對加盟法蘭克福感到無比興奮，這間球會取得明顯的進步，並開啟了他們令人期待又充滿野心的道路，我現在可以陪他們一起去闖。」