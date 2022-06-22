足球轉會｜昔日金童重返德甲 馬里奧葛斯優惠價投法蘭克福
撰文：顏銘輝
出版：更新：
昔日德國金童馬里奧葛斯回流德甲，加盟應屆歐霸盃冠軍法蘭克福。
法蘭克福昨晚在官網宣布，與30歲的馬里奧葛斯續約3年。據報，法蘭克福只付出400萬歐元，便從荷甲的燕豪芬手上簽入葛斯，因為葛斯與燕豪芬的合約中有這項離隊條款。葛斯過去兩季在燕豪芬77次上陣，貢獻18個入球及18次助攻，為球隊贏得荷蘭盃。
😌🤝#SGE #Götze2025 pic.twitter.com/Xnt4EbRqby— Europa League Winners 2022 (@eintracht_eng) June 21, 2022
2020年過檔燕豪芬前，他一直在德甲落班，分別為多蒙特及拜仁慕尼黑上陣219及114次，贏過5次德甲錦標及4次德國盃，另外還有歐超盃及世冠盃冠軍。他的球員生涯代表作肯定是2014年世界盃，他在決賽加時為德國攻入奠勝一球，擊敗阿根廷捧盃。
這位2011年歐洲金童獎得主表示期待回到德甲及參加歐聯，他說：「我對加盟法蘭克福感到無比興奮，這間球會取得明顯的進步，並開啟了他們令人期待又充滿野心的道路，我現在可以陪他們一起去闖。」
足球轉會｜阿仙奴第三簽！波圖中場法比奧韋拉加盟 穿上21號球衣足球轉會｜盧卡古為返國際米蘭不惜一切 中國班主加入談判成關鍵足球轉會｜朗拿度靠關係羅致巴西二閘 皇馬巴塞功臣齊投升班馬？足球轉會｜沙拿勢步文尼後塵明年離隊 利物浦無法答應加薪要求足球轉會｜盧卡古回歸意甲在望 意媒揭國米車路士已達成共識足球轉會｜夏蘭特剛投曼城即傳轉會謠言 英超並非終極目的地足球轉會｜曼聯加碼報價有信心打動巴塞 西媒稱迪莊清空儲物櫃足球轉會｜拜仁送走冗員仲有錢賺 列斯聯簽加雲菲臘斯接班人