德國足總放寬跨性別規定 准許多元性別球員自選代表男、女子隊
撰文：顏銘輝
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德國足總周四宣布，跨性別及第三性球員可以自行決定代表男子或女子代表隊，新例適用於業餘、青少年及五人足球組別。
德國足總說：「這項改變的核心是，個人性別為『多元（diverse）』及『無參考（no reference）』的球員，以及變性的球員，可以自行決定代表男子隊或女子隊。跨性別球員也適用，他們可以在這刻決定改變，或者留在現時的球隊。」
由2018年起，德國政府准許國民在個人身份文件的性別上，在男、女以外可以選擇多元或無參考。德國足總說：「在2018年後，人們可以登記性別為『多元』，具有這種身分的人愈來愈多。這樣也影響了球壇，所以列明規則變得很重要。」德國足總有超過700萬名註冊球員，轄下有超過2.4萬間球會。
對於跨性別運動員的政策，全球體壇沒有統一取態，就算到最精英的級別也是。國際奧委會容許各體育總會自行決定相關規例。
國際泳聯周日宣布，只允許12歲前變性的變性泳手參加女子賽事，並建議開設公開組別。
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