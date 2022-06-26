MotoGP荷蘭站｜最暖心世界冠軍一段影片贏人心　對手兒子也被圈粉

小孩子「追星」往往有優勢，許多體育明星眼見小粉絲捧場，都願意滿足他們的心願。

一位MotoGP小粉絲Tomas，向衛冕的世界冠軍車手昆達拿路（Fabio Quartararo）要求合照，未料結局卻令他驚喜不已。



年僅10歲的Tomas周六（26日）走進MotoGP荷蘭站的車道，趁昆達拿路在與其他訪客談話時在旁靜候，希望能跟偶像留影，他在等待時已興奮得做出趣怪表情、又手舞足蹈。

Tomas也順利等到合照機會，昆達拿路騎上自己的代步小電單車，親切地搭着小粉絲膊頭合照，Tomas笑不攏嘴，本來已心滿意足，未料驚喜在後頭。

兩人合照完後，昆達拿路竟邀他坐上自己的車尾，直接將他載回車隊的休息處，Tomas抱着偶像的腰，回頭看向鏡頭時一臉驚喜。下車後，昆達拿路着Tomas跟着走上樓梯、去到自己的房間，一入房便二話不說就拿起衣櫥上一隻戰靴，此時的Tomas已開心得手舞足蹈，更雙手抱頭，顯得難以置信。

昆達拿路一手拿戰靴，另一手又拿起簽名筆，細問Tomas的名字，在戰靴上為他寫下留言並簽名，送給他作禮物。Tomas繼續一臉難以置信，不住睜大雙眼揮舞着手，喜悅之情難以言喻。

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昆達拿路在靴上寫了良久，終於把這「寶物」遞給Tomas，更道：「這是我在巴塞隆拿站拿冠軍的靴子呢！」令Tomas一陣驚呼，兩人擁抱道別，Tomas其後也將「戰利品」的照片放上社交媒體，並分享整個「追星」過程的影片，寫道：「這就是我遇上這畢生難忘驚喜的經過了！」

Tomas在Instagram分享這件「寶物」，上面由昆達拿路以西班牙文寫上：「致我的朋友Tomas」，除了有簽名，更寫上戰靴的來歷——「2022年巴塞隆拿站冠軍」。（Instagram）

小粉絲稱畢生難忘 「這就是為什麼他是第一位」

「這就是為什麼他（昆達拿路）是第一，他的謙遜和魅力使他成為獨特的一個，就算他正在騎車，他也總是會停下來跟粉絲聊天，其他車手嘛，我就不敢保證了！謝謝你，昆達拿路，你真的令我非常、非常開心！」

這段話也許是Tomas的父母幫他寫上Instagram，並這樣作結：「希望這段經歷，能使大家都體會到夢想可以成真！」Tomas本身也是一位電單車運動員，是去年哥倫比亞的110cc賽事全國冠軍，相信與昆達拿路這段互動，也會令他更有決心在這項運動傾盡全力。

Tomas整個追星過程的片段：

昆達拿路穩守車手榜第一 對手兒子也被圈粉

剛滿23歲的昆達拿路年紀輕輕已相當有名氣，去年首次奪得MotoGP車手總冠軍後，今年也表現穩定，被視為繼羅斯和馬昆斯後的新一代「怪物車手」。儘管其山葉戰車不及以往強勢，但今季首10站已贏得3站冠軍、3站亞軍，每站都能完賽並得分，目前排在車手積分榜第一位，拋離次席的艾歷艾斯柏加路（Aleix Espargaro）34分。

昆達拿路（左）熱愛足球，視C朗（右）為偶像，去年得償所願以頭盔與交換偶像的球衣。（Instagram）

這名法國車手一向毫無架子，更對小孩子特別關心，季初的印尼站期間，他就被拍到在餐廳遇上一群兜售手繩的當地兒童，卻沒有沒有趕走他們，更請他們吃雪糕。

有趣的是，就連對手的孩子也被他「圈粉」，Aprillia車隊的「大E」艾歷艾斯柏加路在積分榜上排第二，是較有機會威脅昆達拿路的車手，但其兒子Max卻是昆達拿路的忠實粉絲，「大E」也跟這位法國車手份屬好友。

人緣甚佳的昆達拿路（左）和「大E」（右）雖是對手，但也是好友。（Instagram）

周六的MotoGP荷蘭站排位賽中，昆達拿路表現平穩獲得第二位，頭位則由杜卡迪廠隊的巴尼亞（Francesco Bagnaia）獲得，第三名是Pramac車隊的佐治馬田（Jorge Martin），連續兩站都炒車收場的巴尼亞，已由季前的奪冠熱門變成落後昆達拿路91分之多，排在第6位，雖然後上封王機會甚微，但他揚言今站會跟昆達拿路周旋到底。