MotoGP｜慘不忍睹的尷尬　車手未衝線已慶祝痛失獎座｜有片

MotoGP西班牙站正賽出現尷尬到難以直視的場面，主場出戰的「大E」阿歷艾斯柏加路（Aleix Espargaro）暖心地將今周賽事獻給患先天性心臟病的女兒，在親情的力量下，「大E」整周表現突出，排位賽更勇奪頭位兼刷新場地紀錄，被視為今站冠軍大熱。

未料一切都在正賽的最後一圈化為泡影。



32歲的艾斯柏加路今年效力Aprilia廠隊，終於迎來突破，首8戰過後5度登上頒獎台、更在阿根廷站奪冠，成為他在各級別電單車大獎賽的第一個冠軍，今站賽前更只落後積分榜首的上屆世界冠軍昆達拿路（Fabio Quartararo）8分，被視為競爭世界冠軍的熱門人選之一。

今站既是「大E」的主場賽事，正賽當日（6月5日）更是他一對龍鳳胎Max和Mia的4歲生日，極為愛錫子女的他亦帶來特別版頭盔，希望將這場賽事送給患有先天性心臟病、曾多次動手術的女兒Mia。

在這股信念推動之下，「大E」也沒有令人失望，由周五到周六的練習到排位賽，他兩度刷新場地場地紀錄，在Q2最終跑出頭位，獲看好是正賽冠軍大熱，令親身在車庫支持他的妻兒和現場觀眾都興奮不已。

昨晚的正賽一起步便發生意外，LRC的日本車手中上貴晶在第一彎道便犯錯炒車，他向前一摔、頭部撞中前方巴亞拿（Francesco Bagnaia）的後輪，導致獲看好爭冠的巴亞拿和鈴木車手連斯（Alex Rins）也受害，幸三人都未有嚴重受傷，當中連斯左手手腕骨裂。

西班牙站首圈第一個彎道的意外，令幾位車手都退出賽事。（美聯社）

一起步已有兩名爭冠車手退賽，對於「大E」而言無疑有利，不過他的起步不及剛與山葉續約的昆達拿路，這位衛冕車手搶得首位後立刻揚長而去，不斷拉開與後方車手距離，「大E」也無力追趕，但也能穩守第二名。整場比賽戰況平淡，僅得「大E」在末段與緊隨的Pramac車手佐治馬田（Jorge Martin）交換過位置，但他還是成功搶回第二名。尷尬的事此時發生了。

在完成尾二的一圈、進入最後一圈時，只見「大E」突然放慢，舉起雙臂向四周的觀眾揮手，至於車庫內的Aprilia隊員們則不禁掩面，令人一度以為「大E」的戰車在最後關頭故障。

艾斯柏加路犯下驚天大錯的經過（按圖放大）：

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未料「大E」揮了幾次手後，突然向後望，又突然加速，原來他以為比賽已經結束，看到其他車手仍在作賽才恍然大悟——但一切已經太遲了，他最終只能以第五名完賽，昆達拿路奪冠、佐治馬田獲亞軍，全程一直跟在「大E」身後的薩高（Johann Zarco）成功「冷手執個熱煎堆」登上頒獎台，獲得季軍。

「大E」今次「真衝線」後顯得既懊惱也無地自容，趴在戰車上雙手抱頭，他返回車房後更是激動地痛哭，一對子女見狀也不禁哭起來，場面令人心酸，不忍直視。也有網民戲稱：「今次真是大E失荊州了。」

艾斯柏加路犯錯的片段：

A mistake we've seen before and one we'll surely see again 🛑@AleixEspargaro's incredible weekend at his home GP fell victim to human error 😢#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/vVpK3qWJAx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 5, 2022

到底艾斯柏加路為何會犯下這種大錯？他賽後紅着眼眶受訪時解釋：「對不起，我能說的只有對不起，在這種級別的賽事，這種犯錯是沒可能出現的。這完全是我的錯，因為車隊的指示牌是最接近一號彎的，因為我當時將自己推到極限，所以我沒時間看完上面所有資料，只能看到我跟馬田的距離，而看不到剩餘圈數。」

「所以我要看賽道塔樓上的指示，我看到上面寫着L1（一圈），但我忘記這裏的設計是，第零圈才是最後一圈（L0）。所以我只再多跑了一個圈，然後在（起終點的）直路尾收油了。」

「大E」本來也可以登上這個頒獎台，但最終因一次大意而痛失機會。（美聯社）

他繼續道歉，道：「我真的很對不起車隊，我今天沒有昆達拿路那麼快，贏不了，但若我想在全季擊敗他，就不能犯這種錯，而因為這錯誤，我今天失去了9分。真的很對不起。」

今站過後，昆達拿路續以147分排在積分榜榜首，次席的「大E」獲125分，第3名的巴斯迪安連尼（Enea Bastianini）今站炒車後無積分進帳，僅獲94分，意味世界冠軍大有可能是昆達拿路和「大E」之爭，然而因大意犯錯遭昆達拿路拉開更大差距，無疑令他陷入更大劣勢。